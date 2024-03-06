掛號費取消上限／醫界：人事成本增 掛號費也該調整

過去醫療機構欲調漲門診掛號費，只要超過一五○元，須所屬縣市衛生局核可，衛福部昨公告取消此項限制。醫學中心、基層診所均表示，樂觀其成。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，取消掛號費天花板僅是讓掛號費訂定回歸市場機制，不會掀起調漲潮，長年未調掛號費的醫療機構應檢視營運成本，適時調整，方能抑制不當醫療利用。

中華民國診所協會全聯會理事長陳宏麟表示，掛號費回歸市場機制，可讓基層醫療更多元，並讓就醫品質獲得保障，

「取消備查不等於就會調漲掛號費，只是把調整權力，交由診所經營者。」陳宏麟說，市售一碗牛肉麵已從五十元漲到二、三百元，此時還限制醫師調漲掛號費，這不盡公平。

基層醫療協會理事長林應然指出，物價上漲，醫療院所人事、租金、設備等成本不斷攀升，以自身診所為例，與十餘年前相比，人事成本成長至少二倍，但從未調整掛號費，但近年來，健保點值偏低，許多醫療院所經營困難，現在取消參考範圍「是遲來的正義」。

林應然表示，未來醫療院所調漲掛號費，會基於物價飛漲、健保點值過低等二大因素，但仍會有部分醫療院所擔心漲價後流失病人，而不調漲掛號費。台灣醫療可近性高，民眾可用雙腳選擇醫療院所，如果覺得這家診所掛號費太貴，可選擇至其他家就醫，但不可剝奪醫療院調漲掛號費的權益。