食在營養／莧菜鈣鐵含量高 紅白兩種都耐煮

俗話說：「正月蔥、二月韭、三月莧」，現在正是吃莧菜的好時機，青翠欲滴的葉菜，煮起來又軟又嫩，非常適口，連老人、小孩也方便食用。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，莧菜又稱為「長壽菜」，鈣質和鐵質的含量非常高，市面上的莧菜分為白莧菜及紅莧菜，二種都可以耐高溫烹煮。根據衛福部國民營養調查，超過8成的國人鈣質攝取不足，除了牛奶之外，莧菜是良好的補鈣來源。

以成人每日需要補充的鈣含量1000mg來看，每天只要吃二份莧菜就能達標。徐佳靖表示，莧菜屬於深綠色蔬菜，也是高鈣食物之一；紅莧菜還含類胡蘿蔔素，可幫助維護骨骼和視力。另外，建議孕婦可多食用莧菜，豐富的鐵質是菠菜的二倍，堪稱最佳的補血食材。

徐佳靖提醒，莧菜的鉀含量也很高，有腎臟疾病的民眾在食用前，應先汆燙過再吃，餐廳烹煮的莧菜羹湯也要避開食用，以免增加腎臟的負擔。三月乍暖還寒，推薦用薑絲、麻油炒莧菜，滋補暖身又顧胃，豐富的膳食纖維可促進腸道健康。