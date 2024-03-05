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2千多件食品藥妝廣告違規罰逾1億 這家公司罰最多「產品誆稱回春」

中央社／ 新北5日電
新北市衛生局今天表示，去年查緝違規食品、化妝品及藥物廣告，開罰2507件，裁罰1億6598萬元。情境示意圖。圖／ingimage
新北市衛生局今天表示，去年查緝違規食品、化妝品及藥物廣告，開罰2507件，裁罰1億6598萬元。情境示意圖。圖／ingimage

新北市衛生局今天表示，去年查緝違規食品、化妝品及藥物廣告，開罰2507件，裁罰1億6598萬元；以宣稱療效、減肥瘦身及生髮類占大宗，通路以網路6成最多、電視頻道占3成7。

新北市衛生局今天開記者會，公布112年違規食品與化妝品、藥物廣告，統計網路違規案件相較111年，增加近2.5倍，顯示電子商務普及，宅經濟消費提升，也推升網路違規廣告的比例。

衛生局副局長林美娜說，裁處違規廣告2507件中，以食品類占67%居高，裁罰共計新台幣1億786萬元最多；其次是化妝品類占27%，藥物類占6%。

她說，違規廣告食品多誆騙民眾，宣稱瘦身減肥、眼睛保健、改善循環等，非食品所能達成之功效；化妝品則常以生髮、抗痘消炎、除皺等誇大不實及宣稱療效吸引消費者目光；藥物廣告則以刊登與原核准廣告內容不符為主。

依據衛生局公布資料，統計違規食品廣告，累計罰鍰前3名，第1名為守喜公司累計罰668萬4000元，其中，以某項產品廣告誆稱「杜絕膀胱結石、睪丸回春」等，遭重罰168萬元。

第2名為富家利國際公司，罰鍰累計共610萬8000元，其某產品佯稱「30天椎間盤退化，退化性關節炎有效98%」等，遭裁罰192萬元。

第3名為佩妤生物科技公司，罰鍰累計共509萬2000元，其某項產品宣稱「視網膜撕裂修護91%、視網膜剝離修護96%」等，影射該產品如藥物可改善人體眼疾，遭裁罰102萬元。

化妝品 廣告 衛生局

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