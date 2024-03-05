伊甸早療服務30周年 邀民眾共創共融友善社會

伊甸基金會投入早療服務邁入第30年，今舉辦「早療30 Say Hi！加點愛」弱勢兒童服務計畫記者會，攜手即將成為爸爸的公益大使劉冠廷，邀請社會大眾多一點微笑、多一些行動，呼籲民眾持續關注早療家庭需求，打造共融友善社會。

伊甸基金會副執行長何天元表示，在1990年代，台灣社會對於發展遲緩兒的觀念，仍停留在避免惡化、加強復健及治療時，伊甸就打破「大隻雞慢啼」的傳統思維，積極倡導推行「預防勝於治療」、「把握0-6歲早療黃金期」等觀念。伊甸從1994年底，正式開展早療工作，至今已經30年，不僅發展出多元療育服務，也深入各地辦理宣導，透過兒童篩檢發現需要幫助的孩子，至今每年幫助超過2萬名發展遲緩兒。

今天記者會上，驚喜演出的表演者睿廷是伊甸「鳳山早療中心」14年前的畢業生。目前睿廷在庇護工場穩定就業，正努力媒合到一般職場。媽媽說，因為擔心孩子無法融入社會，選擇高職畢業後直接就業，現在睿廷每天搭交通車上下班，假日也會跟朋友出門，有自己的生活與愛好。正因為有早療的協助，讓他即使沒有最好的人生開場，卻能持續變得更好、更有未來。

另一位正就讀伊甸「婦幼家園」的慢飛天使羅伊，今天也和媽媽來到現場。今年4歲的羅伊已經接受早療3年，羅伊是26周的早產兒，後來因細菌感染導致敗血症，一度休克造成腦傷，也因此引起肌肉高張力，讓他在整體發展與行動上受限。

羅伊媽媽說，看到小孩面對病痛，感到十分自責，加上照顧的龐大壓力，時常感覺被社會孤立，就算帶孩子出門，也會擔憂周遭其他人的異樣眼光。進到中心後，有了專業團隊協助，也因此認識許多早療家庭，周末會帶孩子一起外出、互相支援，才逐漸放下重擔，期待社會大眾看見每個孩子的獨特、美好之處，用友善、接納的心一起快樂玩耍。

何天元說，儘管早療觀念日益普及，家長也越來越重視孩子發展，但在服務經驗中發現，仍有許多慢飛家庭對於自己的孩子是否能被社會接納感到憂心，外出時更有多次遭受異樣眼光的經驗。因此伊甸早療30周年提倡「共融友善」，呼籲社會大眾看見慢飛家庭的需求，並支持支持伊甸「早療30 弱勢兒童服務計畫」，詳情可上官網或洽捐款專線0800-025-885。