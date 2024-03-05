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捕捉希望攝影展在和信醫院 癌友拍尪披假髮：你更可愛

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦的「捕捉希望」數位攝影比賽，昨天開始在和信治癌中心醫院展出，該院院長黃達夫（右3）、癌症希望基金會董事席慕容（左3）等人出席開幕典禮。圖／和信醫院提供
癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦的「捕捉希望」數位攝影比賽，昨天開始在和信治癌中心醫院展出，該院院長黃達夫（右3）、癌症希望基金會董事席慕容（左3）等人出席開幕典禮。圖／和信醫院提供

癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦的「捕捉希望」數位攝影比賽，昨天開始在和信治癌中心醫院展出，參賽癌友故事令人動容。在和信醫院治療的癌友許齡臻分享，自己曾因治療落髮導致心情低落，先生拿起假髮自己戴上，並說她戴起來一定更可愛，參賽作品「你一定更可愛」，即是敘說先生對自己的關愛，與害羞表面下的體貼和溫柔。

今年比賽邁入第9屆，共235件作品參賽。和信醫院院院長黃達夫昨出席攝影展開幕時說，每件作品都是一段感人至深的故事，病友即使生病、挫敗仍懷抱希望前進，希望醫院能秉持對人性有愛、希望、信仰與寬恕4項信條，持續幫助病人抗癌，賦予人生希望、完成夢想；癌症希望基金會執行長蘇連瓔由護理師轉任病團代表，肩負更遠大任務，帶領基金會為病人及家屬帶來希望，這與和信醫院一直以來努力實踐的目標相同。

知名作家、癌症希望基金會董事席慕容則說，這項比賽從病友、親人、醫療團隊等參賽者視角，記錄生命中每個動人瞬間，每幅作品背後所蘊含的創作理念，可能是走在抗癌路上的孤獨艱辛、互相守護的溫暖時刻，亦或醫病間的信任支持，期待透過這些作品來傳遞最動人的勇氣與希望。

獲得「癌友組佳作」的病友陳乙先，罹癌前處於青壯年時期，學業、工作及家庭多重壓力，逼得她常需熬夜；罹癌後，她改變面對生命的角度，更因北上揪衣，而與長年分隔兩地的丈夫重逢。她表示，得獎作品名為「養育生命」，因為養育植物是治療期間最能讓自己燃起希望的一件事。

羅氏大藥廠醫療政策暨公共事務處處長張怡荃表示，透過作品，希望癌友感受到希望一直都在，「不論是一個簡單的動作，或是一片美麗的風景，這些都是希望的展現，其實希望離我們不遙遠，它一直陪伴在我們身邊。」

第9屆「捕捉希望」數位攝影比賽28幅展覽作品本月4日（一）至31日（日）在和信治癌中心醫院B2中庭展出，院方期盼與癌相關的朋友們都能獲得支持與陪伴，也成為散播希望的力量。

癌友許齡臻的參賽作品「你一定更可愛」，紀錄先生為了鼓勵她而戴上假髮的畫面。圖／和信醫院提供
癌友許齡臻的參賽作品「你一定更可愛」，紀錄先生為了鼓勵她而戴上假髮的畫面。圖／和信醫院提供
獲得「癌友組佳作」的病友陳乙先，得獎作品名為「養育生命」，因為養育植物是治療期間最能讓自己燃起希望的一件事。圖／和信醫院提供
獲得「癌友組佳作」的病友陳乙先，得獎作品名為「養育生命」，因為養育植物是治療期間最能讓自己燃起希望的一件事。圖／和信醫院提供

攝影比賽 癌症

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