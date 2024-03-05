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寶二水庫蓄水量降至近半 北水分署估6月汛期能回補

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫溢流堰增高工程已進入尾聲，預期6月汛期到來時就能發揮作用。圖／北水分署提供
寶二水庫溢流堰增高工程已進入尾聲，預期6月汛期到來時就能發揮作用。圖／北水分署提供

寶二水庫近期持續趕工溢流堰增高工程，為使工程順利進行，仍維持管制上游入流量，不過因近日整體蓄水量已降至近一半，仍引發缺水擔憂，水利署北水分署說明目前水情穩定，預估6月進入汛期後就能迅速回升，呼籲民眾不必過度擔憂。

水利署北水分署表示，寶二水庫溢洪道溢流堰加高工程預計月底就能完工，近日已完成灌漿作業施作，未來溢流堰將比原有溢流堰增高1.35公尺，雖高度不高，卻能增加192萬立方公尺蓄水量，以全年蓄水運轉2次計算，等於一年多出近400萬立方公尺用水。

寶二水庫目前蓄水率已降至約53%，持續以每天0.7到0.9%下降，與之聯通的寶山水庫更已跌破5成、僅餘42%，不過北水分署強調，目前寶山水庫及寶二水庫總蓄水量仍有1910萬立方公尺，對於新竹地區民生及產業供水仍無虞。

不過北水分署也呼籲民眾仍須節約用水，日前寶二水庫已利用今年首波春雨過境期間首度實施人工增雨，雖然對於整體挹注有限，不過仍是希望將每一滴寶貴的雨水盡量截留，呼籲民眾在梅雨季汛期到來之前，仍要節省水資源，才能保後續供水穩定。

新竹 水利署 水庫

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