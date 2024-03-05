日月潭水位下降744公尺 朝霧玄光碼頭1號浮排今拖離
日月潭昨天假日水位已來到744.15公尺，日月潭國家風景區預估近期日月潭水庫水位恐將下降至744公尺以下，宣布今天起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，預防性暫不提供船舶停靠及載客服務。
日管處表示，依據台電大觀電廠調節日月潭水庫水量情形，3月5日上午7時，水庫的水位高度為744.6公尺，有效蓄水量為9903.5萬噸，蓄水率為76.4%。
為預防因日月潭水位急遽下降，導致碼頭設施損壞並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排的安全，日管處先前已與南投遊艇公會及船家協調，達成因應水位下降、碼頭浮排警戒拖離作業決議，宣布今天起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，暫不提供船舶停靠及載客服務。
日管處指出，未來將視日月潭水位變化情形，即時採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等各項措施，在考量旅遊安全及遊憩需求下，未來碼頭營運及使用將視水情進行滾動式檢討及應變處理。
副處長廖錫標表示，部分浮排暫停提供船舶停靠及載客服務，一時的造成不便，請遊客見諒，但其餘四大碼頭仍能維持正常營運，籲請各船舶經營業者協助乘船遊客行走碼頭、引橋及浮排的安全；強調目前各碼頭均有日管處派駐保全定期巡查設施狀況，並加強戒護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言