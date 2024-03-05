日月潭水位下降744公尺 朝霧玄光碼頭1號浮排今拖離

日月潭昨天假日水位已來到744.15公尺，日月潭國家風景區預估近期日月潭水庫水位恐將下降至744公尺以下，宣布今天起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，預防性暫不提供船舶停靠及載客服務。

日管處表示，依據台電大觀電廠調節日月潭水庫水量情形，3月5日上午7時，水庫的水位高度為744.6公尺，有效蓄水量為9903.5萬噸，蓄水率為76.4%。

為預防因日月潭水位急遽下降，導致碼頭設施損壞並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排的安全，日管處先前已與南投遊艇公會及船家協調，達成因應水位下降、碼頭浮排警戒拖離作業決議，宣布今天起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，暫不提供船舶停靠及載客服務。

日管處指出，未來將視日月潭水位變化情形，即時採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等各項措施，在考量旅遊安全及遊憩需求下，未來碼頭營運及使用將視水情進行滾動式檢討及應變處理。