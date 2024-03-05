出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

少子化趨勢下，這兩年人口出生數愈低，人工生殖名醫、茂盛醫院院長李茂盛上午說，龍年生育潮盛況不再，預估今年只會增加約5千個嬰兒。但是從資料顯示，政府的試管補助政策已有效用。不過，要真正轉變，仍要鼓勵年輕人早婚，但這要政府努力，如何讓年輕人願意早婚。

李茂盛說，根據最新的2021年工生殖施行結果分析報告顯示，2021年接受人工生殖的平均數為37.9歲，1998年只有32.7歲，23年來增長超過5歲。但是，申請試管療程的婦女年齡層並沒有轉為年輕化，仍以35歲至44歲為主，佔比高達70%，年輕族群的25歲至34歲只佔23%。但是，35歲以下植入單胚胎的婦女人數由22.1%升至35.1%，大幅增加13%，顯示補助政策是成功的。

他說，台灣晚婚晚生愈來愈多，婦女的生育年齡愈來愈大，讓人憂心。40年前的總生育率為2.1人，現在已劇降到1以下，為全球倒數第1名。根據內政部2022年的統計顯示，婦女生育平均年齡32.42歲，第1胎的平均年齡為31.43歲，都比往年提高。其中，35歲以上高齡產婦更超過3成。這些大齡婦女在備孕過程中，難孕、不孕的因素多且複雜，成功率也低很多。

李茂盛說，這兩年出生人口數仍持續往下，從13.8萬人到13.5萬人，但政府有了補助計畫後，數字緩跌，研判應會慢慢築底，但如果要上去，政府的補助該做的做完了，人口出生率要增加，晚婚這件事要解決，鼓勵早婚才是鼓勵生育的要件之一。政府要去如何處理，讓年輕人願意早婚，再配合補助，力量才會衝上去。

33歲的邱姓婦人結婚6年未孕，茂盛醫院醫師李俊逸查出她是多囊性卵巢患者，因排卵不規則、卵子品質不佳，不易受孕。但在治療下，幫她取出37顆卵子，並從中培養出17顆胚胎，其中有2顆經AI評定為特優等胚胎。邱婦也在政府試管補助下相繼生下一女一男兩小孩。