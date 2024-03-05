快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

韓團IVE隊長安俞真擠走金高銀 成韓牌「小雛菊」全球代言人！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

南韓女團IVE日前來台開唱，整場熱舞、唱跳不間斷，讓粉絲嗨翻天，隊長「安狗狗」安俞真更大秀中文，讓台下粉絲的心瞬間融化。同時被消費者暱稱為「小雛菊」的韓牌MARDI MERCREDI也相中安俞真的高人氣，讓她取代女星金高銀，成為全球代言人，而且未來台灣也會有品牌專賣店誕生。

身為偶像女團成員的安俞真只要一登台就能熱舞不斷、唱跳俱佳，散發強大的舞台魅力。然而在韓綜「Biong Biong地球娛樂室」中，則化身最討喜又精明的老么，而且還有隱藏的綜藝魂，時常以「大田的女兒」自居，搞笑能力不輸其他三人，高度反差讓觀眾都看得很開心。或許就是因為有著截然不同面貌，既可高冷又能甜美，使得安俞真受到近年最夯韓牌MARDI MERCREDI的青睞，邀請擔任全球代言人。

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

以法式慵懶風為主，走清新可愛風格的MARDI MERCREDI最著名就是各式運用Logo圖騰「小雛菊」裝飾的單品，簡單卻不失活潑的線條，配上精緻字體，因此包括了IU李聖經等女星都愛穿，在亞洲地區擁有高知名度。而品牌為展現對於台灣市場的重視，還特別成立Instagram 官方帳號及Facebook官方帳號，提供消費者最新資訊、產品和特別活動等。不僅如此，負責代理的質感選品店FRUITION還預告，未來也將在台開立首間MARDI MECREDI專賣店，成為韓國海外第二個擁有實體門市的地區。

誠品信義店在去年12月吹起熄燈號後，原本在一樓的日本知名選貨品牌JOURNAL STANDARD也重新在誠品生活松菸店開幕。圖／JOURNAL STANDARD提供
誠品信義店在去年12月吹起熄燈號後，原本在一樓的日本知名選貨品牌JOURNAL STANDARD也重新在誠品生活松菸店開幕。圖／JOURNAL STANDARD提供

而自從誠品信義店在去年12月吹起熄燈號後，原本在一樓的日本知名選貨品牌JOURNAL STANDARD也重新在誠品生活松菸店開幕。內裝同步日本JOURNAL STANDARD的特殊塗裝工法，並呼店址的歷史氛圍，還保留誠品信義店的回憶與溫度，使消費者能在特別的氛圍裡享受購物樂趣。

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供
女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

IU 品牌 李聖經 消費者 誠品 金高銀

延伸閱讀

金高銀片場撞邪！拍到一半「巫師突發不尋常舉動」嚇爛　《破墓》靈異事件讓人頭皮發麻

金高銀在太平間遇靈異事件 曝回家毛骨悚然現象

金泰梨摸他下面「當面嫌像玩具一樣小」！10年前不平凡的成名史　怪物新人《下女的誘惑》誕生

2024韓國必看神片！《破墓》人物、故事一次看　李到晛變壯肌野性男和金高銀作法

相關新聞

陳揆：人事總處、內政部可考慮 五一勞動節全面放假

立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。民進黨立委林宜瑾今天在立法院表示，五一勞動節是紀念勞工團結的日子，也是勞工難...

出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

少子化趨勢下，這兩年人口出生數愈低，人工生殖名醫、茂盛醫院院長李茂盛上午說，龍年生育潮盛況不再，預估今年只會增加約5千個...

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 微風超市、全聯、無老鍋都上榜

台北市衛生局為民眾把關生鮮蔬果安全，1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、飲料店、餐飲店等處，抽驗53件生鮮蔬果檢驗殘留...

桃機跑道歲修大塞機 王世堅批桃機公司螺絲鬆了要究責

桃園機場南跑道3日進行年度歲修，造成多架班機起降延誤改時，引發民怨。 民進黨立委王世堅批評，桃機公司顯然是螺絲鬆太久，而...

海面海象預報時效 4月1日起遠、近海由3天增長為5天

氣象署加強海面海象及天氣預報時效，自4月1日起，遠海、近海預報時效將由現行的3天增長為5天；濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個...

影／桃機航班大塞機 國民黨團諷：只剩酬庸

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機引發民怨、國際排名更是倒退。國民黨立法院黨團上午舉行記者會表示，桃機公司人事酬庸，導致管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。