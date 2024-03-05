韓團IVE隊長安俞真擠走金高銀 成韓牌「小雛菊」全球代言人！

南韓女團IVE日前來台開唱，整場熱舞、唱跳不間斷，讓粉絲嗨翻天，隊長「安狗狗」安俞真更大秀中文，讓台下粉絲的心瞬間融化。同時被消費者暱稱為「小雛菊」的韓牌MARDI MERCREDI也相中安俞真的高人氣，讓她取代女星金高銀，成為全球代言人，而且未來台灣也會有品牌專賣店誕生。

身為偶像女團成員的安俞真只要一登台就能熱舞不斷、唱跳俱佳，散發強大的舞台魅力。然而在韓綜「Biong Biong地球娛樂室」中，則化身最討喜又精明的老么，而且還有隱藏的綜藝魂，時常以「大田的女兒」自居，搞笑能力不輸其他三人，高度反差讓觀眾都看得很開心。或許就是因為有著截然不同面貌，既可高冷又能甜美，使得安俞真受到近年最夯韓牌MARDI MERCREDI的青睞，邀請擔任全球代言人。

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

以法式慵懶風為主，走清新可愛風格的MARDI MERCREDI最著名就是各式運用Logo圖騰「小雛菊」裝飾的單品，簡單卻不失活潑的線條，配上精緻字體，因此包括了IU、李聖經等女星都愛穿，在亞洲地區擁有高知名度。而品牌為展現對於台灣市場的重視，還特別成立Instagram 官方帳號及Facebook官方帳號，提供消費者最新資訊、產品和特別活動等。不僅如此，負責代理的質感選品店FRUITION還預告，未來也將在台開立首間MARDI MECREDI專賣店，成為韓國海外第二個擁有實體門市的地區。

誠品信義店在去年12月吹起熄燈號後，原本在一樓的日本知名選貨品牌JOURNAL STANDARD也重新在誠品生活松菸店開幕。圖／JOURNAL STANDARD提供

而自從誠品信義店在去年12月吹起熄燈號後，原本在一樓的日本知名選貨品牌JOURNAL STANDARD也重新在誠品生活松菸店開幕。內裝同步日本JOURNAL STANDARD的特殊塗裝工法，並呼店址的歷史氛圍，還保留誠品信義店的回憶與溫度，使消費者能在特別的氛圍裡享受購物樂趣。

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供

女團IVE隊長安俞真成為韓牌MARDI MERCREDI全球代言人，並演繹春夏新品。圖／FRUITION提供