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嗓門大的要注意可能聽力障礙 新研究顯示恐增「失智風險」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
聽力師黃子珈協助病患了解聽力狀況、解說助聽科技與器材種類。圖／黃子珈提供
聽力師黃子珈協助病患了解聽力狀況、解說助聽科技與器材種類。圖／黃子珈提供

多人嗓門特別大，且年紀越大聲音越大、甚至講起話來都像用吼叫的。最新研究顯示，長期聽力損失失智風險大增。一般人聽力很可能在50到60歲開始逐漸衰退，必須留意聽力變化，有問題立即找耳鼻喉科求助。

台灣統計年長者聽力損失盛行率高達61%，也就是每5人中就有3人有聽力損失問題且隨著年齡增長，聽力損失的發生率就越高。

高雄榮總台南分院耳鼻喉科聽力師黃子珈提醒民眾：是否發現自己看電視音量越開越大；聽不清楚對方說話或時常回答「蛤」、「你在說什麼」、「你再說一次」，總是雞同鴨講？或把拇指與食指放在耳朵邊摩擦，無法聽見沙沙聲，出現這些情況都很有可能是聽力損失跡象。

黃子珈表示，聽力損失除造成溝通困難、損失程度不同面臨困境也不一樣，輕中度損失者感到聲音變小模糊，需更專心聆聽，耗費較多專注度，增加認知負荷且容易疲憊。

重度到極重度聽力損失者，幾乎聽不見外界聲音，會減少社交活動，缺乏人際互動造成社會孤立，甚至會憂鬱。黃子珈指出，研究顯示聽力損失會增加罹患失智症的風險，因聽力損失會降低中樞聽覺神經的活化，加速大腦中額葉、右顳葉與海馬體萎縮，且隨著聽力損失程度的加重，失智症的風險也隨之升高。

她說，輕度聽力損失者罹患失智症的風險是正常聽力者2倍；中度聽力損失者失智是一般人3倍；重度及極重度聽力損失者，失智症風險是正常聽力者5至6倍。

黃子珈說，發現聽力損失就應該及時使用輔具，通常聽力損失者可藉助聽器改善，但許多人認為戴助聽器會被貼上老、殘障等標籤，這並非正確觀念。

就像近視需戴眼鏡矯正，聽力損失一樣需要助聽器來補足困難。過往有配戴經驗者常抱怨助聽器聽起來很吵、效果不符預期放棄配戴。現今助聽器技術提升，數位助聽器會根據聽力狀況計算適當音量，藉晶片運算有效降低環境噪音提高語音清晰度。

配戴助聽器前需聽力檢查，由專業人員選配調整，且並非一戴就能達到期望效益，選擇合適助聽器後仍需6個月以上時間適應，家人和他人鼓勵支持，可讓聽力損失者有意願持續配戴達到好效果。

助聽器調整程式可調整不同頻率聲音增益量，可使助聽器配戴者能聽到舒適且適合自己的聲音。圖／黃子珈提供
助聽器調整程式可調整不同頻率聲音增益量，可使助聽器配戴者能聽到舒適且適合自己的聲音。圖／黃子珈提供
聽力師黃子珈協助病患了解聽力狀況、解說助聽科技與器材種類。圖／黃子珈提供
聽力師黃子珈協助病患了解聽力狀況、解說助聽科技與器材種類。圖／黃子珈提供

多人 失智症 風險

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