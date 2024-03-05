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乳癌友心理不再受創 微創切除術後重建完整乳房

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院乳房外科醫師張健輝。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院乳房外科醫師張健輝。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名63歲的林女士一向健康卻被診斷出乳癌原位癌，台北慈濟醫院乳房外科醫師張健輝指出，現有新式微創切除手術，除方便快速，也能維持原有外觀，林女士術後恢復良好，隔天就能自由活動；他提醒，最重要還是「預防重於治療」，除儀器檢查外，平時也要自我檢查。

林女士一向身體健康，日前做乳癌篩檢，右側乳房確診為乳癌原位癌，經醫師建議接受「經腋下乳頭保留乳房全切除手術」，並在手術中直接由整形外科醫師重建乳房。

張健輝表示，新式保留乳頭的微創全切除手術是醫師在病人腋下開一個約4公分左右的傷口，伸入手術器械後，將乳腺與皮瓣、胸大肌分割開來，再將乳腺從微創切口抽出；病人若選擇在一次手術中同時重建乳房，整形外科醫師即在此時將矽膠由微創切口置入重建。林女士接受微創手術，術後恢復良好，隔天就可以自由活動，術後兩天出院，回歸正常生活，按時追蹤。

張健輝表示，乳癌常年高居台灣女性好發癌症之首，好發於40至50歲的中年女性，但隨著飲食和生活習慣西化，發生年齡層日益下；台灣乳癌患者中，約有四分之一為原位癌，因為尚在乳管內，未侵犯乳管外組織，所以術後只需口服荷爾蒙藥物即可，許多人也因此低估危險性，雖然原位癌惡性度相對其他乳癌較低，但仍是乳癌進展的開始，必須謹慎面對、盡早處理。

張健輝表示，乳癌早期治療的的五年存活率已經高達98%，原位癌的十年存活率也有95%，術後外觀也因此成為病人在選擇治療方向的一個重點考量。3月8日國際婦女節即將到來，提醒民眾最重要的依舊是「預防重於治療」，除乳房X光攝影等定期檢查，平日也要自我檢查。

北部一名63歲的林女士一向健康卻被診斷出乳癌原位癌。圖／台北慈濟醫院提供
北部一名63歲的林女士一向健康卻被診斷出乳癌原位癌。圖／台北慈濟醫院提供

乳癌 微創手術 醫師

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