「驚蟄」天氣變化大易生病 中醫推「這好物」助排便

今天是24節氣的驚蟄，從中醫觀點來看，屬於重新開始、大地準備復甦階段，天氣變化大，體虛的民眾可能容易感冒；有些人冬天會進補，但如果補過頭導致體內熱氣發不出來，可能出現紅疹或皮膚癢的症狀，身體燥熱要避免吃炸的，可吃紫蘇梅幫助腸胃蠕動、體虛的食補則可選擇四神湯。

中醫師公會全聯會秘書長陳博淵說，春天在整個節令中，代表重新開始、大地準備從冬天休息的狀態復甦，所以古人說「大地一聲雷」，這個時候身體也準備動起來發展，也就是「冬藏春發」，要確保冬天儲存的能量可以有效率地往外發散。

有些人會在冬天時進補，陳博淵提醒，大小寒可能補過頭，這時候要看熱氣能不能透發出來，如果透不出來，可能出現紅疹、皮膚癢等狀況；如果是體虛卻沒有在冬天適當進補，在天氣變化時就容易感冒，「體虛外邪」就容易感冒，整體來看驚蟄的確比較容易生病。

食補方面，陳博淵表示，如果體質比較熱，皮膚癢、過敏等症狀明顯的話，需要適度清除燥熱狀態，也要注意排便順暢度，避免吃油炸食物，腸胃蠕動不順的話，可吃紫蘇梅幫助蠕動、增進食慾；體內「木氣」太旺容易筋骨痠痛，也可以吃梅子乾；身體虛的則要補「土氣」，用四神湯補脾胃、打基礎，小孩要轉骨長高考慮，春天也是一個好的季節，可以跟中醫師諮詢、針對體質調理。