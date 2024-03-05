快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

「驚蟄」天氣變化大易生病 中醫推「這好物」助排便

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
從中醫觀點來看，驚蟄屬於重新開始、大地準備復甦階段。本報資料照片
從中醫觀點來看，驚蟄屬於重新開始、大地準備復甦階段。本報資料照片

今天是24節氣的驚蟄，從中醫觀點來看，屬於重新開始、大地準備復甦階段，天氣變化大，體虛的民眾可能容易感冒；有些人冬天會進補，但如果補過頭導致體內熱氣發不出來，可能出現紅疹或皮膚癢的症狀，身體燥熱要避免吃炸的，可吃紫蘇梅幫助腸胃蠕動、體虛的食補則可選擇四神湯。

醫師公會全聯會秘書長陳博淵說，春天在整個節令中，代表重新開始、大地準備從冬天休息的狀態復甦，所以古人說「大地一聲雷」，這個時候身體也準備動起來發展，也就是「冬藏春發」，要確保冬天儲存的能量可以有效率地往外發散。

有些人會在冬天時進補，陳博淵提醒，大小寒可能補過頭，這時候要看熱氣能不能透發出來，如果透不出來，可能出現紅疹、皮膚癢等狀況；如果是體虛卻沒有在冬天適當進補，在天氣變化時就容易感冒，「體虛外邪」就容易感冒，整體來看驚蟄的確比較容易生病。

食補方面，陳博淵表示，如果體質比較熱，皮膚癢、過敏等症狀明顯的話，需要適度清除燥熱狀態，也要注意排便順暢度，避免吃油炸食物，腸胃蠕動不順的話，可吃紫蘇梅幫助蠕動、增進食慾；體內「木氣」太旺容易筋骨痠痛，也可以吃梅子乾；身體虛的則要補「土氣」，用四神湯補脾胃、打基礎，小孩要轉骨長高考慮，春天也是一個好的季節，可以跟中醫師諮詢、針對體質調理。

中醫 感冒 醫師

延伸閱讀

今是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

節氣驚蟄驅霉運 今吃3食物忌3件事 生活順利一整年

今驚蟄 彭啟明：這裡在打雷北部把握今天曬太陽

今天「驚蟄」...4生肖注意衛生 留意危險活動引血光

相關新聞

陳揆：人事總處、內政部可考慮 五一勞動節全面放假

立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。民進黨立委林宜瑾今天在立法院表示，五一勞動節是紀念勞工團結的日子，也是勞工難...

出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

少子化趨勢下，這兩年人口出生數愈低，人工生殖名醫、茂盛醫院院長李茂盛上午說，龍年生育潮盛況不再，預估今年只會增加約5千個...

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 微風超市、全聯、無老鍋都上榜

台北市衛生局為民眾把關生鮮蔬果安全，1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、飲料店、餐飲店等處，抽驗53件生鮮蔬果檢驗殘留...

桃機跑道歲修大塞機 王世堅批桃機公司螺絲鬆了要究責

桃園機場南跑道3日進行年度歲修，造成多架班機起降延誤改時，引發民怨。 民進黨立委王世堅批評，桃機公司顯然是螺絲鬆太久，而...

4/1新藥價上路 國民黨籲設檢討緩衝期防缺藥潮

4月1日起部分慢性病的藥價將改變，國民黨今天舉行記者會提出九項民眾用藥、慢性病用藥者權益的解決方案，呼籲4月1日新藥價上...

海面海象預報時效 4月1日起遠、近海由3天增長為5天

氣象署加強海面海象及天氣預報時效，自4月1日起，遠海、近海預報時效將由現行的3天增長為5天；濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。