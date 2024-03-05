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今是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。本報資料照片
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。本報資料照片

今天是驚蟄，為24節氣之一，顧名思義，「蟄」的下方是「虫」，也就是說，春天天氣逐漸回暖，各類的生物、病毒從冬天甦醒，準備開始活動了。開業中醫師吳明珠表示，此時春天養生著重在養肝，而最近感冒、新冠等病毒活躍，感冒患者多，肺的部分也不可輕忽，特別是許多民眾感染新冠病毒後，肺部都相當脆弱，務必多加注意，如果肝、肺不養好，接下來一整年免疫力容易不佳，恐影響健康。

吳明珠說，春天以養肝為要，因為此時肝氣旺盛，容易出現口乾、口苦、目澀、眼乾，但若肝氣虛弱則容易腹瀉，在養肝撇步分為食、衣、住、行。

食：多吃芽菜、豆芽、青蘋果等綠色蔬果，幫助身體有向上伸展、生長的感覺，並可以多喝菊花枸杞茶等中醫飲品，達到疏肝理氣的效果。

另飲食應為「少酸多辛」、「少酸多甘」，為少吃橘子、番茄等較酸的食物，並多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物，及南瓜、地瓜等屬甘性食物也可多吃。

衣：穿衣應著重「上薄下厚」，也就是說，上半身應採「洋蔥式」穿衣法，從內到外為，Ｔ恤、針織衫、毛衣、外套等，以方便穿脫，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等，若白天氣氣溫較高時，應隨身攜帶圍巾、背心等，以防夜間寒意上升。

住：春天時，家中應開窗保持通風，因為此時感冒、新冠等病毒活躍，感冒患者多，如果一家人擠在不通風的環境，恐增加病毒交互感染的機會。

行：此時應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。

吳明珠說，新冠疫情3年多來，許多民眾染疫後，肺部相當脆弱，這時也還有感冒、新冠等病毒威脅，肺的保養也不可輕忽，建議外出時還是要戴上口罩，多加注意。可以採用黃耆、防風、白朮組成的「玉屏風散」，增加免疫力，調節皮膚、汗腺等功能，以預防感冒。

中醫 患者 感冒

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