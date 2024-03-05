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石門水庫蓄水吃緊已跌破5成 翡翠水庫每日支援用水量曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北翡翠水庫目前水情良好，蓄水率仍有86%以上。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫目前水情良好，蓄水率仍有86%以上。圖／翡翠水庫管理局提供

台灣將進入枯水期間，石門水庫近期蓄水吃緊，已跌破5成。今年初東北季風降雨偏少，台北翡翠水庫目前水情良好，蓄水率仍有86%以上，有效蓄水量達3億1800萬噸以上，超過曾文水庫，為全台水庫蓄水量第一，目前翡翠水庫每日可支援石門約78萬噸用水。

翡翠水庫管理局長林裕益表示，今年翡翠水庫集水區降雨，雖然也不理想，幸好去年11月起，即有效管控，撙節放水，並全力攔蓄降雨，使庫容保有接近滿水位，蓄水豐沛。今年迄今，翡翠水庫有效蓄水率一直控管在86%以上，蓄水量足以因應北台灣用水之調度支援。

今年枯水時期，截至目前，翡翠水庫水位與歷年同期平均水位比較，仍高出2公尺以上，水情穩定，蓄水豐沛。翡管局估計，今年枯水期間，不僅大台北民生供水沒問題，翡翠水庫並有足夠的餘裕水量，支援石門水庫，確保北部各縣市民生供水穩定。

翡管局水庫操作科長林保隆說，因應石門水庫水情吃緊，翡翠水庫從今年1月起，透過下游淨水廠及自來水管網，每日支援新北板新地區民生用水約78萬噸，截至目前，翡翠水庫支援供水已超過4500萬噸，水庫蓄水率仍保有86%以上，水情狀況良好，翡管局將持續妥善控管放水，不會影響大台北民生供水。

翡管局指出，翡翠水庫水情調度支援，並不是利用專管輸送，而是透過下游自來水管網的調配，支援板新自來水廠所需用水，減輕石門水庫的供水壓力。又說，不僅間接協助桃園地區供水，也使石門水庫有餘裕水量，可調配往南輸送支援新竹地區，穩定新竹縣市民生及科學園區所需用水。

翡管局操作股長戴廷育表示，根據去年統計支援水量，翡翠水庫支援石門水量，總計2億2156萬噸，相當1.1座石門水庫的蓄水庫容。此外，去年基隆新山水庫因輸水管線維修，加上氣候旱象，翡翠水庫也支援新北汐止地區用水，共3,736萬噸，相當3.8座新山水庫的蓄水庫容。但也籲請大家珍惜水資源，節約用水。

目前翡翠水庫每日可支援石門水庫約78萬噸用水。圖／翡翠水庫管理局提供
目前翡翠水庫每日可支援石門水庫約78萬噸用水。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫目前水情良好，蓄水率仍有86%以上。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫目前水情良好，蓄水率仍有86%以上。圖／翡翠水庫管理局提供

新竹 石門水庫 翡翠水庫

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