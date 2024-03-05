天氣大怒神！今暖熱逾33度 明晨北部首轉濕冷一路下滑到14度

今暖熱如夏，全台逾33度，但另一波冷空氣又來，明晨北部轉濕冷，中部上午也會變天，氣溫一路下滑到14-16度；南部受鋒面影響較輕微，但明晚也只有18-20度。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周二與周三相比北部溫度落差大，周四晚間到周六清晨中北部溫度偏低，需做好保暖準備。

柯聿寧指出，今天各地溫度明顯上升，陰涼處及建築物內可能有返潮造成表面濕滑情況，午後東北部、東南部背風側可能出現氣流過山增溫現象，預估有機會33度或以上，傍晚溫度才稍下降，各地市區由北到南低溫約23-27度，溫度比昨晚更高。

但柯聿寧指出，明天凌晨北部先受到鋒面影響，預估清晨就會明顯轉濕冷，早起就需要有保暖準備，溫度一路下滑到入夜，約由20度降至14度；中部約於早上到上午變天，轉為短暫雨，溫度約由上午23-25度降至晚間15-16度，感受也濕冷。

南部受鋒面影響較輕微，午後有零星降雨機會，晚間雲量普遍增多，山區降雨頻率稍增，溫度由中午26-28度降至晚間18-20度。

周四華南雲雨區及冷空氣影響，柯聿寧指出，各地雲量偏多有局部短暫雨，北部全日溫度僅12-14度，中部14-20度，比較濕冷；南部約16-23度，也略轉濕涼。

周四晚間冷空氣南下幅度加大，水氣減少，北部、西半部周五清晨沿海雲量減少，開始有輻射冷卻作用，低溫可降至12度。白天因陽光加熱作用影響，高溫由北到南回升2-4度。

柯聿寧說，周五晚間至周六輻射冷卻作用顯著，清晨北部市區低溫有機會再降至11度左右，中北部近山區則可能降至10度以下，南部約13-14度，日夜溫差稍大。

周六冷空氣強度開始減弱，柯聿寧指出，不過華南雲系東移影響，白天各地雲量偏多回溫不明顯，下周日華南雲系略減少，西半部有陽光露臉機會，冷空氣減弱後轉偏東風環境，整體溫度有望回升較多。