微罪不記點座談 路權團體拒背書

去年六月上路的違規記點新制，引發職業駕駛不滿，交通部擬於本周四提出「微罪與民眾檢舉不記點」修法方向，昨先邀十二個民團參加座談會。交通部雖稱獲得五點共識，但職業駕駛團體與路權團體都認為座談無共識，路權團體更批會議只是「過水」，不排除最快本月底發起抗爭行動。

去年六月卅日施行的違規記點新制，擴大違規記點及檢舉項目，使職業駕駛控訴剝奪生計，多次抗議。交通部長王國材研擬罰鍰一二○○元以下交通違規不記點、不開放檢舉，預計本周四在行政院會提出修法方向。

由於路權團體批評政府走回頭路，交通部緊急於昨天邀集行人零死亡推動聯盟、全國駕駛員職業總工會等十二個民團參加座談會。歷時約兩個半小時的討論，交通部表示達五點共識。

交通部公共運輸及監理司司長林福山會後解釋，共同目標為提供完善道路交通環境，其次為完善道路環境的設計規範及提供道路合理臨停與停車空間。第三點共識為提供道路合理臨停及停車空間；第四為道路系統設計規範及相關保護設施完善；第五點則是現行因道路環境因素，導致違規臨停及停車而致機車駕駛人有未依規定行駛車道的情形，應考量在記點範圍外。

交通部每兩個月會邀集兩個縣市討論停車空間，另外每三個月公布縣市執行情形等。

但路權團體認為座談會沒有結論，拒絕為決議背書。行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，雖找路權團體討論，仍要把修法、檢討方向送進政院，不排除全台串連快閃行動，或發起集會行動遊行，甚或赴政院討公道，最快三月底就有行動。

王國材昨則表示，道安跟民怨要找到平衡點，交通部提出微罪不開放民眾檢舉跟不記點、逕行舉發包括科技執法和民眾檢舉也都不記點，已著手修正「道交條例」，送交院會後，立院審議過程會再持續討論。