聽新聞
test
0:00 / 0:00

微罪不記點座談 路權團體拒背書

聯合報／ 記者楊竣傑周彥妤朱冠諭／連線報導
交通部拋微罪、民眾檢舉不記點，部長王國材表示，道安跟民怨必須找到一個平衡點。記者朱冠諭／攝影
交通部拋微罪、民眾檢舉不記點，部長王國材表示，道安跟民怨必須找到一個平衡點。記者朱冠諭／攝影

去年六月上路的違規記點新制，引發職業駕駛不滿，交通部擬於本周四提出「微罪與民眾檢舉不記點」修法方向，昨先邀十二個民團參加座談會。交通部雖稱獲得五點共識，但職業駕駛團體與路權團體都認為座談無共識，路權團體更批會議只是「過水」，不排除最快本月底發起抗爭行動。

去年六月卅日施行的違規記點新制，擴大違規記點及檢舉項目，使職業駕駛控訴剝奪生計，多次抗議。交通部長王國材研擬罰鍰一二○○元以下交通違規不記點、不開放檢舉，預計本周四在行政院會提出修法方向。

由於路權團體批評政府走回頭路，交通部緊急於昨天邀集行人零死亡推動聯盟、全國駕駛員職業總工會等十二個民團參加座談會。歷時約兩個半小時的討論，交通部表示達五點共識。

交通部公共運輸及監理司司長林福山會後解釋，共同目標為提供完善道路交通環境，其次為完善道路環境的設計規範及提供道路合理臨停與停車空間。第三點共識為提供道路合理臨停及停車空間；第四為道路系統設計規範及相關保護設施完善；第五點則是現行因道路環境因素，導致違規臨停及停車而致機車駕駛人有未依規定行駛車道的情形，應考量在記點範圍外。

交通部每兩個月會邀集兩個縣市討論停車空間，另外每三個月公布縣市執行情形等。

但路權團體認為座談會沒有結論，拒絕為決議背書。行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，雖找路權團體討論，仍要把修法、檢討方向送進政院，不排除全台串連快閃行動，或發起集會行動遊行，甚或赴政院討公道，最快三月底就有行動。

王國材昨則表示，道安跟民怨要找到平衡點，交通部提出微罪不開放民眾檢舉跟不記點、逕行舉發包括科技執法和民眾檢舉也都不記點，已著手修正「道交條例」，送交院會後，立院審議過程會再持續討論。

交通部長 記點 路權

延伸閱讀

桃機跑道歲修塞機地面天空都在排 網諷：台灣交通就是個史詩級笑話

交通違規微罪、檢舉不計點？ 王國材：道安跟民怨要找平衡點

桃機南跑道整修班機大延誤 王國材：提早於今晚12點前全部維修完畢

影／王國材拋「微罪不記點」 交通部邀民團舉行座談會

相關新聞

桃機跑道歲修 2天延誤逾500航班

桃園國際機場南跑道本月三日起進行年度歲修，期間僅靠北跑道起降，造成飛機在空中盤旋，三日與四日兩天逾五百架次延誤，出入境旅...

桃機跑道歲修35小時 旅客怨行程大亂

桃園國際機場南跑道年度歲修，造成班機大亂而引發民怨。交通部長王國材昨坦言影響超乎預期，會予以檢討，並在上午緊急宣布縮短工...

檢出違規草莓 竟放寬農藥殘留

國民黨立委陳菁徽昨天於立法院社福及衛環委員會，批評衛福部與食藥署抽驗食安的動作慢半拍，更提到過去兩年食藥署在邊境檢出近百...

微罪不記點座談 路權團體拒背書

去年六月上路的違規記點新制，引發職業駕駛不滿，交通部擬於本周四提出「微罪與民眾檢舉不記點」修法方向，昨先邀十二個民團參加...

陳俊翰遺願SMA藥物全給付 健保署近日專家會議討論

罕病律師陳俊翰因感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，享...

把握明天好天氣！這日起轉濕冷、北部恐跌破10度

把握明天好天氣，中央氣象署指出，明北部32度、南部34度，緊接周三起變天，各地轉雨，尤其北部愈晚愈冷；周四上看強烈冷氣團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。