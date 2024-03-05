學齡前兒童視力篩檢異常 北市免費複檢

北市府每年補助一次學齡前兒童健康篩檢，衛生局提醒，6歲前是兒童視力發展關鍵期，且3至6歲是弱、斜視治療黃金期，將視力保健服務向下延伸，凡經篩檢疑似異常者，可至168家「台北市學童高度近視防治」合約眼科醫療院所接受免費專業視力複檢，即早發現，即早治療，也能培養孩童定期檢查視力習慣。

馬偕醫院眼科醫師鄭惠川表示，一般學校測量視力為初步檢查，若孩子度數不足，不單只有近視原因，有可能是斜視、先天性白內障等，若錯過黃金治療期，恐造成永久傷害，建議孩子若檢驗不合格，家長一定要帶孩子盡快前往醫療院所檢查。

家長林小姐表示，定期到眼科檢查很容易遭遺忘，通常可能是已出現問題才會就醫，市府提供幫助，也可以定期提醒家長，趕快到院所治療，避免問題惡化，也適當減輕家長負擔。

衛生局長陳彥元表示，去年提供近6萬名學齡前兒童健康篩檢，包含滿3歲以上未滿4歲兒童身體、口腔及聽力篩檢；4歲以上至未上小學兒童身體、口腔及視力篩檢。分析口腔篩檢疑似異常率為31.2%、身體篩檢疑似異常率10.99%、聽力篩檢疑似異常5.42%；視力異常率為11.45%，比前年提升1.37%。

依據衛福部國民健康署研究，遠視度數是對抗近視重要指標，4至6歲學齡前兒童應有100至200度的遠視度數；幼兒園大班升小一、小一升小二及小六升七年級暑假，是兒童發生近視3大高峰期，北市府擴大補助小一至六年級學童1年1次專業視力檢查，截至去年底，已累計服務56萬8869人次。