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健康你我他／慎防小怒獅甦醒 我有禦敵3守則

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
「久病成良醫」，在對抗怒獅的跌宕中，終於理出禦敵教戰3守則。圖／賽夏客提供
「久病成良醫」，在對抗怒獅的跌宕中，終於理出禦敵教戰3守則。圖／賽夏客提供

過敏症狀好比體內隱藏著憨睡小怒獅，只要它不甦醒過來，就可以相安無事；偏偏我的身上住了好幾頭過敏小怒獅，有藥物過敏、皮膚過敏、鼻子過敏、眼睛過敏等，由鼻子領銜作亂，其他跟著一呼百應，讓我應接不暇。

「久病成良醫」，在對抗怒獅的跌宕中，終於理出禦敵教戰3守則：

1.找出過敏原：問診時告知醫師，標記在診病單上，以防壓制了一頭怒獅，引發另一頭怒獅甦醒。以前感冒看診，醫師每次開出含有磺胺類成藥，服下後，掌心、腳底腫痛發癢，抓到破皮流血，受盡折磨，才找出多重藥物過敏。

2.增強免疫力：當身體狀況不佳時，呼吸系統容易受到病菌感染，一旦察覺有異，過敏細胞先甦醒，打噴嚏、流鼻涕、喉嚨痛等症狀一一報到，這時抵抗力差則兵敗如山倒，來不及禦敵，只能靠藥物殲滅它。預防勝於治療，我因此養成運動習慣，增強自身免疫力，只要城牆築得夠堅固，過敏細胞自會知難而退。

3.保持居家環境清潔：塵蟎、灰塵都是過敏原，喜歡躲藏在毛毯、寢具和衣物中，肉眼難覓，是誘發氣喘、鼻過敏的元凶，我會利用陽光露臉時，把衣櫥裡的衣物搬到戶外曝曬，得以有效消毒。此外，口罩盡量不離身，清晨起床、出外運動、打掃環境，最好戴上口罩，以免刺激鼻腔引發過敏。

口罩 運動 醫師

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