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台糖向中市申請梅花肉片上架？ 台中食安處：應向台南市申請

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅，農業部代部長陳駿季今在立法院答詢指出，就他了解，台糖上周已向台中市申請梅花肉片上架。但台中市食品藥物安全處今就此聲明截至目前，並未收到台糖公司相關來文，且針對食品業者之相關處置，依規定是由台糖公司所在縣市主管機關依食品安全衛生管理法辦理，也就是台南市。

陳駿季是在答覆民進黨立委賴瑞隆質詢時做以上表示，賴瑞隆對台糖梅花肉片至今仍無法上架感到遺憾。

立院經濟委員會今邀請農業部報告業務，賴瑞隆質詢說，這次驗出有瘦肉精的豬肉廠是國營企業台糖，國營企業不可能有動機使用瘦肉精，也不可能造假，但企業的信譽已經受損，而國營企業的受損也等同是全民買單。

他說，自己平常都會買台糖的豬肉產品，但就算現在台糖肉品檢驗都沒問題，但梅花肉片仍遲遲無法上架。

台中市食安處當初檢驗台糖梅花豬肉，驗出西布特羅0.002ppm，後雖經食安處和食藥署複驗，仍驗出確定含有瘦肉精西布特羅。不過，農業部與衛福部食藥署送驗台糖同批次肉片，與台糖其他豬肉產品，都未檢出。

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