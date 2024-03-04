台學童近視問題嚴重 眼科醫：放學後多送到安親班所致

根據國健署111年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率3.78%，小學六年級學生更大幅增加到62.66%。台灣近視病醫學會調查發現，9成6至15歲學童近視超過100度，但僅1成家長帶孩子到眼科檢查。醫師表示，台灣兒童近視盛行率高達5成，相比阿根廷僅1成，不排除與兒童缺乏戶外活動，只能在安親班盯著近物看有關。

「視力控制與視力矯正不同。」台灣近視病醫學會執行長、高雄長庚近視防治中心主任吳佩昌指出，近視無法自行恢復，只能透過方式控制，但醫學會問卷調查3000位家長發現，雖6成家長知道近視矯正、近視控制的差異，卻只有5成家長會帶孩子就醫進行近視控制，僅1成依國健署建議3歲開始帶孩子到眼科定期檢查。

吳佩昌說，近視矯正是透過戴眼鏡等方式，讓孩子能夠看清楚，但「無法控制度數變化」；視力控制是透過低濃度散瞳劑、角膜塑型鏡片、治療型鏡片、日拋軟式治療性隱形眼鏡等方式，控制度數增長的速度，同時進行矯正。

台灣近視病醫學會理事長賴旗俊表示，年紀小近視，平均每年近視度數會增加約100度，近視度數逐年增加，愈容易高度近視（度數＞500度），而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

「台灣學童相當缺乏戶外活動。」吳佩昌分享，先前在國際研討會中與阿根廷醫師交流，台灣學童近視盛行率雖已從55%降至45%左右，但阿根廷醫師表示他們的學童近視盛行率僅10%左右，原來他們孩童學校放學後，下午都在戶外踢足球運動；反觀台灣學童，放學後家長多選擇送到安親班，只能繼續待在室內，繼續盯著書本或3C等近物看。

吳佩昌建議，家長除了注意兒童平日作息，盡量每天有2小時的戶外活動時間，並有充足的睡眠時間跟均衡飲食之外，特別要注意小朋友用眼時間跟看書的姿勢，保持眼睛與書本35至45公分的距離，用眼30分鐘也要記得休息10分鐘。

國健署副署長魏璽倫則提醒，近視是常見的慢性病，但可預防、可控制，卻容易被忽略。每個人出生都有「遠視儲備量」，就像視力健康存摺，只要慢慢用，其實即可大大降低未來高度近視的風險。