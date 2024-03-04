今明兩天全台回暖！這日起冷氣團報到 周末再轉晴

隨著冷氣團減弱，今明兩天全台逐漸回暖，周二各地高溫可達30度，而另一波冷氣團周三報到，北台灣氣溫驟降，低溫僅12度左右，並有降雨機率，但周末天氣將再度轉晴。

一掃連日來的濕冷天氣，北部今天陽光終於露臉，高溫達25度以上，周二全台高溫可能飆至30度，白天甚至感受炎熱，不過早晚仍偏涼。今天冷空氣雖減弱，但清晨因輻射冷卻效應，氣溫仍偏低，今晨平地最低溫在新竹關西只有10度，各地平均低溫約13度左右。