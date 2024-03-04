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今明兩天全台回暖！這日起冷氣團報到 周末再轉晴

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今明兩天全台因受吹南風影響，天氣晴朗穩定，好天氣吸引不少民眾到公園踏青，兩位媽媽為幼童在綻放的杜鵑花前拍照。記者侯永全／攝影
今明兩天全台因受吹南風影響，天氣晴朗穩定，好天氣吸引不少民眾到公園踏青，兩位媽媽為幼童在綻放的杜鵑花前拍照。記者侯永全／攝影

隨著冷氣團減弱，今明兩天全台逐漸回暖，周二各地高溫可達30度，而另一波冷氣團周三報到，北台灣氣溫驟降，低溫僅12度左右，並有降雨機率，但周末天氣將再度轉晴。

一掃連日來的濕冷天氣，北部今天陽光終於露臉，高溫達25度以上，周二全台高溫可能飆至30度，白天甚至感受炎熱，不過早晚仍偏涼。今天冷空氣雖減弱，但清晨因輻射冷卻效應，氣溫仍偏低，今晨平地最低溫在新竹關西只有10度，各地平均低溫約13度左右。

今明兩天全台因受吹南風影響，天氣晴朗穩定，北部氣溫16至30度，中南部18至31度，東部22至28度。周三又有冷空氣南下，北台灣將轉為濕冷的天氣型態，周四及周五低溫只剩12度左右，本周天氣猶如洗三溫暖冷熱交替。

隨著冷氣團減弱，今明兩天全台逐漸回暖，北部久違的陽光終於露臉，民眾趁溫暖好天氣到公園「遛鳥」，將一隻艷麗的小鸚鵡放在櫻花樹上曬太陽。記者侯永全／攝影
隨著冷氣團減弱，今明兩天全台逐漸回暖，北部久違的陽光終於露臉，民眾趁溫暖好天氣到公園「遛鳥」，將一隻艷麗的小鸚鵡放在櫻花樹上曬太陽。記者侯永全／攝影
一掃連日來的濕冷天氣，北台灣今天陽光終於露臉，民眾趁溫暖好天氣，不約而同到公園「遛鳥」，兩隻艷麗的小鸚鵡「相見歡」，吸引民眾駐足拍照。記者侯永全／攝影
一掃連日來的濕冷天氣，北台灣今天陽光終於露臉，民眾趁溫暖好天氣，不約而同到公園「遛鳥」，兩隻艷麗的小鸚鵡「相見歡」，吸引民眾駐足拍照。記者侯永全／攝影
北台灣今天陽光終於露臉，有民眾趁溫暖好天氣到公園「遛鳥」，兩隻艷麗的小鸚鵡吸引民眾駐足拍照。記者侯永全／攝影
北台灣今天陽光終於露臉，有民眾趁溫暖好天氣到公園「遛鳥」，兩隻艷麗的小鸚鵡吸引民眾駐足拍照。記者侯永全／攝影

低溫 冷氣團

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