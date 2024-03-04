雲林2禽場確診禽流感 鄰近1公里有25禽場列高風險

近期氣候不穩，日夜溫差大，雲林縣今日再添2禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感陽性，撲殺1.4萬多隻土雞、1300多隻土番鴨，2禽場距離不到1公里，附近有25場禽場，防疫所將消毒管制及採檢。

雲林縣東勢鄉1土雞場與1肉鴨場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺銷毀土雞14153隻、土番鴨1306隻，防疫所長廖培志表示，今年已累計11處禽場確診，比去年同期9場多，疫情有升溫趨向。

廖培志表示，近期禽流感案例發生原因，經研判其成因多為業者未落實禽場生物安全（如人員、車輛進出禽舍未落實衛生清潔），加上早晚溫差大，染疫風險提高。

廖培志表示，兩禽場相距不到1公里，推估病源可能相同，鄰近1公里內仍有25場禽場，屬高風險區域，將每日派員進行高風險區域消毒作業及採檢，降低禽流感病毒入侵風險。縣內養禽業者應立即持續提高警覺，落實生物安全防疫並加強場內消毒工作。