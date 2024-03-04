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桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

桃機南跑道歲修航班大亂 交通部：整修規模較往年大且未注意交通量

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃機南跑道歲修塞機航班大亂，交通部次長林國顯說，整修規模較往年大且未注意交通量。圖／本報資料照片
桃機南跑道歲修塞機航班大亂，交通部次長林國顯說，整修規模較往年大且未注意交通量。圖／本報資料照片

桃園國際機場南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，多架班機起降延誤改時，嚴重衝擊機場秩序；桃機、交通部坦言衝擊超乎預期，宣布提前今午夜12時恢復雙跑道。交通部次長林國顯表示，本次歲修工程較以往規模大，且相關單位未能意識交通量，會正面面對問題，將要求檢討改善，

林國顯指出，去年11月就向各單位商議本次歲修期程，為避開春節高峰期，才選定3月初。他說，本次歲修規模較以往大，過去只需挑一天或幾個小時，但本次因跑道有十多個狀況，有些須挖較深處理，因此整修規模超越過去一般歲修。

他表示，工程單位提出歲修計畫後，應該要會同航務、航空公司一起討論，只要關閉超過1天，就要考慮供給服務，尤其桃園機場2條跑道1小時可以起降50架次，單一跑道就剩約30架次，若尖峰時段就應該配合調整。

林國顯表示，本次工程提出計畫，業務部分、航空公司都無併同調整，確須檢討；此外，本次工期較長，相關單位未意識交通量大，每日超過600班次起降，以致超乎預期延誤。

對於未來歲修工程，他說，業務單位、航務應配合調整，航空公司亦要配合調整航班，航管部門也須有流量管制。

外界認為跑道歲修應告知一般民眾，而非僅針對航空公司發布飛航公告，林國顯說，飛航公告要調整航班，確實應讓民眾知道，將要求桃機儘早告知民眾。

林國顯 桃園機場 桃機

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