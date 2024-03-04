藍委要求提高公糧收購價至38元 農業部承諾1個月提方案

台灣是全世界唯一還有稻米保價收購制度的國家，藍綠在總統大選前接連提出提高公糧收購價格。國民黨立委楊瓊瓔今再指出，薪資、物價不斷調整，但公糧收購價格卻凍漲12年，認為有提高必要性，要求農業部1個月提出方案，並將收購價從每公斤26元調高至38元。

目前公糧收購方式，計畫收購為每公斤26元、輔導收購23元、餘糧收購21元。

經濟委員會今邀請農業部部長列席報告業務概況，並備質詢，委員會中多位立委關心公糧收購問題。楊瓊瓔指出，公糧收購價格從2011年調漲過1次後，就凍漲12年，期間物價已上漲15%，包含人工、肥料、農業資材等成本，農民耕作利益嚴重縮水。

楊瓊瓔進一步表示，2000年前總統陳水扁就任時，資本工資1萬5840元，2007年調高至1萬7280元，薪資調高1440元、稻穀價格調高2元；2008年前總統馬英九就任後，2016年基本工資調升至2萬0008元，薪資調高2728元、稻穀價格調高5元；2016年蔡英文總統就任，到2024年基本工資調高至2萬7470元，薪資調高7462元、「但稻穀價格竟沒調高半毛錢」。

農業部代理部長陳駿季質詢前進行業務報告時指出，目前稻米價格每百台斤已逾1000元，部分地區112年2期作更達每百台斤1300元，另也推動基期年農地稻作四選三政策，112年預估稻作面積約22.3萬公頃， 較施行前5年（2016至2020年）平均減少4.9萬公頃，有效舒緩長期超產問題；雜糧種植面積7年來增加6000公頃， 未來5年預計增加2.7萬公頃。

陳駿季強調，絕對支持照顧農民所得提高。過去曾在2011年提高公糧價格5元後，導致種稻誘因提升，水稻面積大幅增加，加劇生產過剩情形，反而影響產地穀價及稻農收益，更不利產業發展。現在依照稻作四選三措施，搭配綠色環境給付，逐年調減稻作面積，紓緩生產過剩問題，可以穩定供需及稻米價格。

但楊瓊瓔認為，公糧收購價格已凍漲12年，嚴重影響稻農收益，不僅藍綠白立委均關心此問題，農民也不斷吶喊，加上原物料不斷調漲情況下，仍認為公糧收購價格應調高12元，從每公斤26元調漲為38元，並要求農業部1個月內須提出方案，確保農業耕作基本利潤。