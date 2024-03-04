快訊

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

大咖歌后竟爆出「女兒與媽先後交往同一男」 舊愛變繼父

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

野山羊過於親人無法野放 北市動物園迎新朋友「皮蛋」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
經過多日相處台灣野山羊(左起)「薇薇」與「薇寶」逐漸接納小羊「皮蛋」。圖／動物園提供
經過多日相處台灣野山羊(左起)「薇薇」與「薇寶」逐漸接納小羊「皮蛋」。圖／動物園提供

北市立動物園的台灣野山羊戶外活動場近日迎來新朋友「皮蛋」，園方表示，皮蛋去年在蘇花公路遭人發現，經過宜蘭救援團隊照料後，野放評估顯示牠過於親近人透過收容進化由園方照養，經過幾個月訓練，皮蛋在生活上已適應新環境，並與原有的野山羊家族和平共處。

園長諶亦聰表示，野生動物救援是重要保育工作，有民眾去年9月初在蘇花公路附近發現野山羊寶寶，緊急通報市府野生動物救援單位前往救援，並由宜蘭縣防疫所將羊寶寶帶回，當時研判應出生不到一周，尚處哺乳階段，團隊便擔任起羊寶寶的「代理媽媽」，後來過於親人無法野放，便透過林業保育署安排，由園方收容。

園方表示，羊寶寶去年11月到來，正處於食物轉換階段，園內獸醫及保育員接手養育，開始了野山羊幼兒園系列課程，隨著長大、學會採食樹葉後不再依賴喝奶，也進到下一個階段，園方有計畫性地讓皮蛋逐步融入園內原先就有的山羊家庭「薇薇」和「薇寶」母女。

經過兩個月的努力，起初皮蛋還會受到姐姐薇寶欺負，在保育員的細心觀察及幫助，如今已完全融入，三隻野山羊目前已可以和平共處，甚至一起坐臥靠著休息，園方表示，皮蛋如今食量驚人且攀爬跳躍能力進步神速，已經能夠輕易地攀爬到野山羊活動場的最高點，向下眺望來園的遊客們。

園方說，野生動物面對棲息地與人為活動重疊衝突的風險及威脅，迄今仍然有增無減，跨單位的合作能夠讓更多野生動物得到必要幫助。野生動物救援是一項重要的保育工作，擔任第一線野生動物救援的單位，偶爾會遇到無法野放的個體，則需要尋找適當的地方進行收容與照顧。

園方表示，與宜蘭縣防疫所也透過交流，分享動物照養管理技術、短期安置適用的硬體設備、捕捉與保定技巧、醫療及安全麻醉技術等，為野生動物救援盡心力，期待專業合作能夠繼續發揮重要作用，保護台灣寶貴的野生動植物資源。

園方表示，目前來到動物園台灣動物區看到身形最嬌小的應該就是「皮蛋」。圖／動物園提供
園方表示，目前來到動物園台灣動物區看到身形最嬌小的應該就是「皮蛋」。圖／動物園提供

山羊 皮蛋
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

蘇丹紅海底撈中鏢 蔣萬安：北市無下游廠商 將持續稽查

保障兒童眼睛發展健康 北市加碼補助免費視力複檢

嘉明湖黃喉貂大膽偷食物 林保署籲謹守無痕山林

小宅會一直漲？ 一表看趨勢：這產品愈來愈難生存

相關新聞

野山羊過於親人無法野放 北市動物園迎新朋友「皮蛋」

北市立動物園的台灣野山羊戶外活動場近日迎來新朋友「皮蛋」，園方表示，皮蛋去年在蘇花公路遭人發現，經過宜蘭救援團隊照料後，...

全球首見！「活青蛙身上長1朵蘑菇」完全不會掉 震撼直擊片曝光學者全嚇傻

這到底怎回事？印度一群生物學家近日發表一項研究成果，發現一隻活體青蛙身上竟然長出一朵蘑菇，這種狀況可謂是前所未有，不少學者驚呼「這應該是全球第一次看到的奇景」。

怕水貓見主人泡澡「嚇到站起來」操碎心：奴才沒事吧 天人交戰後1反應百萬人笑翻

許多貓咪天性怕水，洗澡對牠們來說可比「滿清十大酷刑」般痛苦。國外有名飼主最近在社群平台抖音上分享了一段影片，拍下家中愛貓看到自己在浴缸裡舒服泡澡時，露出了難以置信的表情，甚至驚嚇到站起來，一臉擔憂的想要「拯救」自己最愛的主人，最後還是敵不過對水的恐懼，只好「認輸」轉身逃跑，搞笑模樣在網路上瘋傳。

柴弟跟小主人玩累「每天都窩在一起抱睡」 瞇眼微笑喜悅完全藏不住：最愛哥哥了

日本有名網友最近在社群平台推特上分享一系列動人照片，內容拍下家中飼養的愛犬與哥哥感情相當好，不僅平時都會膩在一起玩耍，玩累時還會親密的窩在一起睡覺，孩童般純真的瞬間融化許多網友的心。

貓咪能用屁屁對話？美研究揭「肛腺細菌有獨特氣味」互聞就能交換祕密訊息

你可能聽過：貓咪用屁屁對著人臉代表信任你，但你知道嗎？其實貓咪也會用屁屁傳訊息喔！

女童被薩摩耶兇蹲地大哭！她用變身攻擊狗狗秒慫「中槍倒地」：不哄只怕飯碗不保

重慶一名飼主在微博分享一段監視器影片，屋主在屋裡工作，三歲的女兒跑到院子接近正吃飯的薩摩耶「糍粑」，女童伸出手想和牠互動，狗狗被打擾抬起頭對她叫了一聲，小孩被嚇到蹲下身開始哭泣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。