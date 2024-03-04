野山羊過於親人無法野放 北市動物園迎新朋友「皮蛋」
北市立動物園的台灣野山羊戶外活動場近日迎來新朋友「皮蛋」，園方表示，皮蛋去年在蘇花公路遭人發現，經過宜蘭救援團隊照料後，野放評估顯示牠過於親近人透過收容進化由園方照養，經過幾個月訓練，皮蛋在生活上已適應新環境，並與原有的野山羊家族和平共處。
園長諶亦聰表示，野生動物救援是重要保育工作，有民眾去年9月初在蘇花公路附近發現野山羊寶寶，緊急通報市府野生動物救援單位前往救援，並由宜蘭縣防疫所將羊寶寶帶回，當時研判應出生不到一周，尚處哺乳階段，團隊便擔任起羊寶寶的「代理媽媽」，後來過於親人無法野放，便透過林業保育署安排，由園方收容。
園方表示，羊寶寶去年11月到來，正處於食物轉換階段，園內獸醫及保育員接手養育，開始了野山羊幼兒園系列課程，隨著長大、學會採食樹葉後不再依賴喝奶，也進到下一個階段，園方有計畫性地讓皮蛋逐步融入園內原先就有的山羊家庭「薇薇」和「薇寶」母女。
經過兩個月的努力，起初皮蛋還會受到姐姐薇寶欺負，在保育員的細心觀察及幫助，如今已完全融入，三隻野山羊目前已可以和平共處，甚至一起坐臥靠著休息，園方表示，皮蛋如今食量驚人且攀爬跳躍能力進步神速，已經能夠輕易地攀爬到野山羊活動場的最高點，向下眺望來園的遊客們。
園方說，野生動物面對棲息地與人為活動重疊衝突的風險及威脅，迄今仍然有增無減，跨單位的合作能夠讓更多野生動物得到必要幫助。野生動物救援是一項重要的保育工作，擔任第一線野生動物救援的單位，偶爾會遇到無法野放的個體，則需要尋找適當的地方進行收容與照顧。
園方表示，與宜蘭縣防疫所也透過交流，分享動物照養管理技術、短期安置適用的硬體設備、捕捉與保定技巧、醫療及安全麻醉技術等，為野生動物救援盡心力，期待專業合作能夠繼續發揮重要作用，保護台灣寶貴的野生動植物資源。
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