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有效打擊胰臟癌 國衛院發現新標靶蛋白

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國衛院與高醫大最新研究找到最新標靶蛋白B-RAF，若抑制該蛋白可有效阻止胰臟癌腫瘤生長。（國衛院提供）
國衛院與高醫大最新研究找到最新標靶蛋白B-RAF，若抑制該蛋白可有效阻止胰臟癌腫瘤生長。（國衛院提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

致死率極高的胰臟癌有救了？國衛院與高醫大4日公布研究成果，發現標靶蛋白B-RAF可讓RNF43基因變異的胰臟癌細胞失去活性，並抑制細胞過度生長與癌化。國衛院癌研所特聘研究員洪文俊指出，盼未來藉由此標靶蛋白，有望提升胰臟癌的精準醫療。

盼提升胰臟癌存活

洪文俊表示，胰臟癌發現時通常已是晚期，其轉移、惡化速度很快，因此罹患率與死亡率幾乎一樣，在台灣癌症死亡率排名第七位。現有胰臟癌的治療方法除外科手術外，還有放射線治療、化學藥物治療及免疫治療等，但治療成效仍有限，如何提升病人的存活率是極為重要的議題。

他說，近年發現大約有6-10%胰臟癌病患帶有RNF43基因突變，但RNF43在胰臟癌發生的角色，還有其下游的標靶蛋白所知甚少。洪文俊與高雄醫學大學講座教授陳立宗的合作研究團隊近日發現，B-RAF為新發現的RNF43泛素化標靶蛋白，並發現併用MEK抑制劑與WNT抑制劑，能有效抑制RNF43突變腫瘤的生長。

癌症基因檢驗納健保

洪文俊解釋說，在細胞及小鼠模式實驗中證實，共同使用MEK抑制劑與WNT抑制劑對RNF43變異的胰臟癌細胞有強烈的協同毒殺效果，RNF43作為MEK 與WNT訊息傳遞路徑的樞紐，共同打擊這兩條路徑可加強胰臟癌治療效果。

洪文俊指出，健保署規劃於今年五月將癌症病人次世代基因檢測納入健保給付，期望此研究成果能作為未來胰臟癌治療上的參考，對於個人化精準醫療提供更大的助益。

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健保署 基因 癌症

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