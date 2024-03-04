HPV疫苗施打不應做半套 立院跨黨派共識應擴及國中男生

癌症蟬聯我國10大死因之首，依統計全球有5%與人類乳突病毒（HPV）感染有關，且不分男女一生中有5～8成的機率感染HPV，而HPV不僅會導致子宮頸癌，還會造成外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌及性病菜花等。多位立法委員與台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會今共同呼籲，目前政府針對國中女生已提供公費HPV疫苗接種，應盡速將國中男生也納入公費施打政策。

依研究顯示，HPV引發頭頸癌，男生是女生的9倍，而HPV口腔感染，男生為女生的1.3倍，今由立委李彥秀、林思銘、洪申翰、陳昭姿、楊瓊瓔、劉建國、蘇巧慧國會辦公室，以及台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會共同舉辦「政策不偏心、男女齊防癌」HPV防癌政策不該偏心記者會。

世界衛生組織（WHO）最新統計，英、美、德、澳等59個國家提供男女共同施打HPV疫苗，同時美國研究也指出，若HPV疫苗提前到9～14歲接種，會比16～26歲接種有更顯著的免疫反應，因此應把握接種HPV疫苗黃金時機，共同守護青年學子遠離癌症威脅。

立委李彥秀說，衛福部國健署於2018年起補助國中女生施打HPV疫苗，但公衛預防政策非常重要，對於醫療成效節省有顯著效果，而接種HPV疫苗可以減少癌症疾病及死亡，2017年時，美國國衛院曾調查，美國男性感染HPV達45.2％，高於女性39.9％，並會反覆感染，未來會在社會福利及衛生環境委員會提案，要求衛福部編列預算，對於男性也應提供HPV疫苗接種，達到全體免疫的效果。

「癌症是一家人的疾病，HPV疫苗有機會預防癌症，男性、女性一起做才是公平的。」立委陳昭姿表示，不是每一種癌症都有預防的疫苗，依科學根據，HPV與子宮頸癌、口咽癌、頭頸癌等癌症相關，且不分男女，基於平權施打HPV疫苗，應不分男女共同預防癌症都有效果。

立委林思銘指出，HPV疫苗也可以預防男性口咽癌、頭頸癌等，應該針對國中男生也全面師打，讓男生也受到保護，「防治不能只做半套」，應不分男女，將會在衛環委員會共同提案。

「國中男生施打HPV疫苗，不是編列預算的問題，這是做與不做的問題。」立委劉建國說，衛福部國健署於2018年提供國中女生接種HPV疫苗，但對於當時未施打的國中女生，於成年後應該有補打的辦法，HPV疫苗具有80～90％的防癌保護力， 政府應該要重視、籌編預算，達到EWHO設定2030年消除子宮頸癌的目標。

年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，健保署統計，2022年全國癌症治療人數達83.4萬人，健保支出金額達1334億元，於治療人數及健保支出金額均創歷史新高。本土研究中，健康成年人2560人中，將近1.8%的人，咽喉驗出有HPV，且高達6成是高致癌型病毒，且男性占比較女性高。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，國際癌症聯盟呼籲，應採用HPV疫苗合併子宮頸癌抹片，為女性共同防治子宮頸癌，但以HPV第16型來說，男性感染後產生抗體的機會低於女性，因此，國中男生也應接種HPV疫苗。

未發生性行為的國中男生在13歲前，仍有很高的機會感染HPV，進而罹患癌症，台北市家長會會長林哲州呼籲，政府在公衛預算有限的情形下，盡速讓國中男生接種HPV疫苗。