健康你我他／陽光曝曬寢具 除濕機控濕度

台灣屬於潮濕的海島型氣候，時序進入春季，空氣品質亮紅燈，但看布滿霧霾的天色，像似籠罩在煙霧中。日前出門健走，天空灰濛濛一片，能見度很低，可見空汙的嚴重性。

不知是否呼吸到髒空氣或特殊氣味，我清晨偶而會打噴嚏、流鼻水、鼻癢、眼睛紅癢，猜想是空汙所致。過敏容易影響情緒，妨礙工作，有時會頭暈、鼻涕倒流，造成諸多不便。為了改善過敏症狀，我會將床單及寢具拿到陽台，以竹棍打掉灰塵、黴菌，採日光曝曬殺菌法，或送洗衣店以熱水清洗烘乾，減少過敏的發生。

平時生活起居規律，早起先喝杯熱開水，室內保持空氣流通，打開除濕機或空氣清淨機，控制濕度在50%至60%，抑制黴菌滋生及減少塵蟎繁殖。

古書云：「鼻鼽者，鼻流清涕不止，由肺經受寒而成也。」鼻子過敏者忌寒食，我平時注意保暖，不喝冰涼冷飲，少吃海鮮、大白菜、筍、瓜類等寒涼生冷食物，多食生薑、蒜頭、龍眼乾、紅棗、荔枝等熱性食物。

為增強身體的免疫力，增強防禦功能，適度運動不可少，在家中舉啞鈴、類慢跑。若是到戶外，口罩是最基本的裝備，不論購物、搭車、上課、訪友，謹記「罩不離口、口不脫罩」，除了禦寒、防塵，還能預防空汙、感染、過敏、氣喘和感冒，避免呼吸道疾病，可說好處多多。