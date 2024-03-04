聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／陽光曝曬寢具 除濕機控濕度

聯合報／ 文／吳一忠（嘉義水上）
打開除濕機或空氣清淨機，抑制黴菌滋生及減少塵蟎繁殖。圖／吳一忠提供
打開除濕機或空氣清淨機，抑制黴菌滋生及減少塵蟎繁殖。圖／吳一忠提供

台灣屬於潮濕的海島型氣候，時序進入春季，空氣品質亮紅燈，但看布滿霧霾的天色，像似籠罩在煙霧中。日前出門健走，天空灰濛濛一片，能見度很低，可見空汙的嚴重性。

不知是否呼吸到髒空氣或特殊氣味，我清晨偶而會打噴嚏、流鼻水、鼻癢、眼睛紅癢，猜想是空汙所致。過敏容易影響情緒，妨礙工作，有時會頭暈、鼻涕倒流，造成諸多不便。為了改善過敏症狀，我會將床單及寢具拿到陽台，以竹棍打掉灰塵、黴菌，採日光曝曬殺菌法，或送洗衣店以熱水清洗烘乾，減少過敏的發生。

平時生活起居規律，早起先喝杯熱開水，室內保持空氣流通，打開除濕機或空氣清淨機，控制濕度在50%至60%，抑制黴菌滋生及減少塵蟎繁殖。

古書云：「鼻鼽者，鼻流清涕不止，由肺經受寒而成也。」鼻子過敏者忌寒食，我平時注意保暖，不喝冰涼冷飲，少吃海鮮、大白菜、筍、瓜類等寒涼生冷食物，多食生薑、蒜頭、龍眼乾、紅棗、荔枝等熱性食物。

為增強身體的免疫力，增強防禦功能，適度運動不可少，在家中舉啞鈴、類慢跑。若是到戶外，口罩是最基本的裝備，不論購物、搭車、上課、訪友，謹記「罩不離口、口不脫罩」，除了禦寒、防塵，還能預防空汙、感染、過敏、氣喘和感冒，避免呼吸道疾病，可說好處多多。

保暖 氣喘 黴菌

延伸閱讀

寫作教室／113學測國寫「縫隙的聯想」沒靈感？ 從詞句下手吧

補充空汙物抵換措施 永安LNG廠增設緊急燃燒塔環差過關

天氣忽冷忽熱過敏超嚴重 醫提醒最好做「這事」

深坑大火異味飄散「連捷運站都臭」 文山區居民：日後希望能發空汙警報

相關新聞

本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

本周天氣兩段變化，中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。明天溫度逐日回升，周二最炎熱如夏天，中南部高...

桃機南跑道歲修旅客苦等4小時 立委質疑竟會航班大亂

桃園國際機場南跑道年度歲修，各航班期間只能仰賴北跑道起降，今天多架班機起降延誤、改時，部分甚至轉降松山及高雄，引發旅客埋...

健康名人堂／打擊不法藥物 建立正確用藥習慣

近幾年來詐欺案件數日趨增加，法務部統計的新收案數也躍居各罪名之首，造成民眾財產嚴重損失，但同時在科技進步及網路使用的發達...

健康主題館／多吃銀杏能補腦？ 延緩大腦退化 4類運動防失智

一轉身，突然忘記要做什麼事情；做菜不小心又多加一匙鹽，家人抱怨過鹹；看著藥袋卻想不起來剛剛到底吃過沒......，你也有...

腎臟病友護腎 宜適度運動

隨著年紀增長，超過40歲以後，腎功能每年約下降1%，由於腎功能退化是不可逆的，因此我們要從各方面來降低腎臟老化速度。除了...

健康你我他／陽光曝曬寢具 除濕機控濕度

台灣屬於潮濕的海島型氣候，時序進入春季，空氣品質亮紅燈，但看布滿霧霾的天色，像似籠罩在煙霧中。日前出門健走，天空灰濛濛一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。