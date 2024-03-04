篩檢延宕 消滅C肝遇瓶頸

世界衛生組織訂出二○三○年消滅C肝病毒的目標，我國則期盼在二○二五年達標，不過，歷經四、五年努力，目前遇上重大瓶頸，一為仍有四百多萬名高風險群尚未接受篩檢，二是篩檢結果為C肝抗體陽性者，約四分之一並未持續追蹤，最近專家委員開會時認真研議「如何向WHO回報未達標原因」。

肝基會總執行長楊培銘指出，世衛組織二○三○年「消滅C肝病毒」重點在於九成慢性C肝帶原者接受篩檢、八成慢性C肝病人接受治療，換句話說，至少七成二慢性C肝病人必須被治癒。台灣如想二○二五年消滅C肝，預計篩檢至少一千萬人，並從中找出廿三點八萬位患者接受治療。

國健署統計顯示，目前仍有四二九萬人待篩，只要從中找出四點八萬名感染C肝病毒，並接受治療，就可達成目標，看似簡單，但專家卻認為，難度極高，有如不可能的任務。

楊培銘指出，為了找出帶原者，衛福部於二○二○年九月底擴大篩檢資格，只要是四十五至七十九歲民眾、原住民四十歲均可終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。剛推出時成效頗好，一年半篩檢二百萬人，但二○二二年至今同樣是一年六個月，卻僅篩檢一百萬人。

楊培銘說，近一年多來，專家委員們多次開會討論，但無法取得突破，最近甚至討論起「如何向WHO回報未達標原因」。

國健署慢病防治組長吳建遠表示，目前全國C肝篩檢覆蓋率約五成七，已有十八點九萬人接受治療，治癒率極高。如C肝抗體陽性，需進一步接受病毒量（HCV RNA）檢驗，確認是否仍有病毒存在，目前追蹤率約七成八，約八萬多名C肝抗體陽性者未接受追蹤。

對於二○二五年達標，國健署癌症防治組長林莉茹說，「仍有機會。」透過政策鼓勵醫師找出民眾篩檢，包括，健保給付從二百元，拉高到三七○元，今年擴大B、C肝辦公室預算，包括，篩檢部分五點五億元、清潔針具三九○○萬。

中山大學醫學院院長、高醫大附醫肝膽胰內科主治醫師余明隆表示，受到新冠疫情影響，篩檢進程有所延宕，但從最近數據以及國健署祭出的鼓勵措施來看，並非沒有機會達標；例如，給付調高到三七○元，許多醫院建置系統提醒機制，健保卡插入後，如患者尚未接受肝炎篩檢，醫師就會力勸篩檢。

目前仍有四百多萬人未接受篩檢、四點八萬人未治療，肝基會執行長林雪蓉表示，應從藥癮者、偏鄉族群著手，其中又以藥癮者篩檢難度最高，擔心秋後算帳，始終不願接受血液篩檢。專家建議，可從監獄著手，全面篩檢一次。