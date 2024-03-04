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讀者3月號 志工媽媽另類紀念女兒

聯合報／ 台北訊

「最好的紀念」是大陸志工紀慈恩真實事件，她照顧一名先天心臟病患者真真，最終成為真真的媽媽。兩個人相互依偎，真真18歲過世後，紀慈恩花5年完成真真的遺願清單，她答應過真真「媽媽一個人也可以過好自己的生活，這才是對真真最好的紀念。」

最新一期的《讀者》雜誌3月號，「另一把羊角匕首」講述七十年代內蒙古草原狼與書生的故事。一名來自南方城市鄉下的書生，表面弱不禁風，沒想到練得一身好劍法，有次遇到兩頭野狼，為保護羊圈，書生奮不顧身與狼對抗，用寶劍一一對野狼封喉，但也身受重傷。

「無聊與創造力」作者馬克．馬森認為，枯燥的工作也能激發創造力；要盡量讓自己保持無聊。神經學專家做過研究，發現人在「放空」時候，大腦負責聯想的神經網路會更敏感。而很多創新，往往就來自這些隨機的聯想。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠預購中，諮詢電話（02）27028599。

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