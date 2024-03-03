南跑道整修剩北跑道...班機起降壅塞遭旅客抱怨 桃園機場回應了

桃機南跑道關閉整修至5日下午，僅剩北跑道可供起降，影響班機起降，因壅塞引發旅客抱怨。桃園機場公司表示，今天為第一天執行單跑道運作，飛航服務總台於班機到場尖峰時段，對鄰區實施5至10分鐘適度流管措施，降低對航情影響。

機場公司指出，桃園國際機場南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務後進行；本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為為3月3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。

機場公司表示，今天為第一天執行單跑道運作，飛航服務總台於班機到場尖峰時段，對鄰區實施5至10分鐘適度流管措施，降低對航情影響。

機場公司表示，期間航機有於空中等待情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山。機場公司將視今日航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待情況。