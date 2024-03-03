溫差變化大防心肌梗塞、中風 醫曝做好這件事風險大減

天氣氣溫急降時，體內血管收縮、血壓上升，血管內的斑塊容易脫落，而誘發心肌梗塞及阻塞性腦中風，但如果腦中有血管瘤不自知，當氣溫急劇變化、溫差大的時候，則容易引發蜘蛛網膜下腔出血等出血性腦中風。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，天氣溫差大，血壓控制不好，腦中風患者一定增加，此時控制血壓顯得格外重要。

甄瑞興說，天冷時，三高患者一定要多加控制病情，若飲食仍為高油、高鹽、高糖，又合併喝酒，將增加心肌梗塞及中風機會，且多次中風會造成大腦損傷、功能下降，而出現血管性失智症，雖然失智症好發原因多為阿茲海默氏症占60~70%，血管性失智症僅占整體中風約20~25％，但如果可以多注意低鹽、禁酒等飲食習慣，就能避免中風，遠離失智。

甄瑞興表示，如在家測量血壓已是收縮壓130、舒張壓80毫米汞柱，外出時，恐受到氣溫、壓力、情緒等外在因素影響，血壓容易迅速暴增，一旦收縮壓飆升至180、200毫米汞柱時，容易引發腦中風；建議在家測量及控制血壓時，務必要維持在130／80以下，以防血壓突然急遽飆升，增加中風機會；提醒若出現頭脹、頭痛、口齒不清、手腳無力等中風症狀，應立即就醫，以防併發偏癱或死亡。