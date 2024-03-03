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氣溫回升這天爆熱 周三冷氣團 彭啟明：冬轉初夏再轉冬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天冷氣團減弱，北部、中部大致是多雲為主天氣。本報資料照片
今天冷氣團減弱，北部、中部大致是多雲為主天氣。本報資料照片

強烈大陸冷氣團今天減弱，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，近期天氣冬轉初夏再轉冬，「這就是春天」。

冷空氣已逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天白天各地的高溫就會逐漸上升，北部高溫約可以上升至18-21度、中部21-24度、南部22-27度，東部19-23度。

天氣方面，方俊元表示，隨著華南雲系水氣東移，台灣附近水氣有減少趨勢，今天冷氣團減弱，環境風向將由東北轉成偏東風環境，天氣將轉好，北部、中部大致是多雲為主天氣，隨時間雲量會逐漸減少，南部則是晴時多雲穩定的天氣，東部則是轉為迎風面地區，雲量持續偏多，並偶有迎風面短暫雨機會。

明天環境將轉變成東南至偏南風影響，方俊元表示，這樣的環境風向將夾帶較溫暖的空氣影響台灣，各地氣溫回升，北東部高溫可以來到25-27度、中南部27-30度，回升幅度相當明顯。

周二氣溫更是會進一步回升，北東部高溫可以來到30度左右、中南部有機會32度，整體感受上會相當炎熱。方俊元表示，天氣方面則是因為環境水氣明顯較少，各地普遍是晴時多雲穩定的型態，只有東部地區偶爾會有較多雲量，甚至是局部迎風面飄雨的可能，但整體來說天氣是相當好的。

方俊元表示，周三將再迎來下一波的天氣變化，將會有鋒面系統再次通過後東北季風南下，白天期間鋒面通過，天氣由北部開始先有短暫陣雨機會，南部則是受到鋒前西南風較強，也有迎風面降雨機會，伴隨鋒面通過，中部、東部各地都有降雨機會。

他說，東北季風南下以後，持續受華南雲系東移有較多水氣影響，天氣較差的情況可以影響到周四晚間；周五環境水氣減少，天氣會再次轉為迎風面有雨的型態，預估下波冷空氣強度有機會達冷氣團等級。

冷氣團 高溫

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