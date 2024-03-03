衛福部不告知、民眾須主動申請 健保個資退出權挨批

民團：民眾個資難以獲得保護

健保資料庫資料二次利用，憲法法庭前年判定部分違憲，依規定三年內訂定專法或修健保法，衛福部前天公布「衛生福利資料管理條例」專法草案，其中，仍保留「目的外使用」這些資料的空間，民眾雖有不給予其他單位使用的「退出權」，但衛福部採取不主動告知目的外使用項目，且退出權須由民眾「主動」申請。人權團體批評說，專法內存有太多解讀空間，衛福部仍握有大權，民眾個資難以獲得保護。

民眾從出生到死亡的就醫、用藥紀錄等，全掌握在衛福部手上，健保署將健保資料庫大量數據，在有條件下供學術研究使用，其中，健保署曾開放三五○萬筆死者就醫資料給個人或法人使用引發爭議。

二○一二年，人權團體認為健保資料庫資料提供給第三方二次利用，從未有明確立法授權，也沒有告知任何當事人或取得同意，二○二二年憲法法庭判決，健保資料庫供第三方「目的外使用」，需設置退出權，要求三年內訂定專法或修訂健保法。

衛福部原訂去年年底推出草案，直至前天才正式對外預告，衛福部社會保險司長劉玉娟表示，修法重點有兩項分別對資料有監督防護機制，以及民眾有資訊的自主權。

由於憲法法庭認定部分違憲，是指健保資料作為「目的外使用」，健保署自行分析民眾資料作為政策依據，並未違憲，因此這次修法參酌先進國家規定，定義目的外使用為政府機構、醫療機構、學術研究機構、大學，及受政府機關委託之大學、法人、機構等，未把產業納入，僅納學研單位。

衛福部：用到的資料去識別化

劉玉娟表示，健保署負責審核可作為目的外使用的對象，若核准並提供資料給第三方，使用到的資料會去識別化，但不會「主動」通知當事人。不過，專法中設置「退出權」的規範，只要是健保被保險人有意退出，需主動向衛福部轄下業管單位申請，將於卅天內完成註記「不得提供目的外使用」。

衛福部部長薛瑞元表示，「衛生福利資料管理條例」草案，管理內容不單只有健保資料庫，衛福部轄下疾管署、國健署、社家署等資料，將一併納管，尊重民眾有資料退出權利。預告期六十天後，將修正送至法規會，約需三個月，努力趕在立法院下個會期前，推出行政院版本，送至立院審議，力拚二○二五年八月前推動專法上路。