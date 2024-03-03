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醫師年年增 仍未解決「無醫鄉」

聯合報／ 記者李青縈陳雨鑫／台北報導
台灣醫師人數逐年增加，但仍無法改善醫師人力分布不均、急重難症人力缺乏等課題。 圖／聯合報系資料照片
台灣醫師人數逐年增加，但仍無法改善醫師人力分布不均、急重難症人力缺乏等課題。 圖／聯合報系資料照片

南韓醫師近期「集體離職」引發全球關注，台灣醫療體系長期受到健保總額壓力走向崩壞，疫後除了護理人力掀起離職潮，投入急重難科的醫師只減不增，即使衛福部醫事司開放波蘭在內，九大醫藥先進國家台灣醫學生可返台考照，同時也增加一三○名公費生，但至今仍無法改善醫師人力分布不均、急重難症人力缺乏等課題。

南韓政府二月初宣布明年起，每年增加兩千名醫科生以改善「醫師荒」，卻引發醫師反彈，集體離職以示抗議。反對者認為，廣召醫師無法改善醫師荒，醫師仍會往醫美、高自費科別或都會區集中，難以改善重症人力不足現況。而南韓政府走的路，也正是台灣正在推動的方向。

根據統計，台灣醫師人數逐年增加，從二○一八年的四點九萬人到二○二二年已達到五點四萬人。

醫師公會全聯會法規委員會召委吳欣席表示，台灣每年培育一千三百名醫學生，加上公費生以及認可海外學歷醫學生，考照人數已達到一千五百人到一千六百人，且台灣醫師並沒有退場機制，醫師人力可預期會逐年增加，因此，台灣沒有缺醫師的問題，而是「分布不均」。

以二○二二年的數據分析，台北市、嘉義市、花蓮縣、高雄市、台中市屬於醫療過剩縣市，但若以鄉鎮來看，國內仍有二處「無醫鄉」，分別是金門縣烏坵鄉以及嘉義縣大埔鄉，而醫療缺乏的鄉鎮，不少是處於醫療過剩縣市內，如台中市大安區，當地一位醫師需要服務一萬八千多人，與台中市整體一位醫師服務三九七人，足足是四十五倍。

醫師公會全聯會理事長周慶明強調，多年來，醫界皆倡議要改善醫師荒或是改善偏鄉、急重症人力不足，最能解決的方式就是「提高薪資」，並不是增加人力，增額只會再豐沛都會區的醫療資源而已。

周慶明表示，國內醫師對於醫療現況的憤怒值，是持續累積中，難保不會發生集體抗議或辭職事件，副總統賴清德即將接任總統大位，相信他出身醫界，更能體察醫療體系的問題，屆時將透過國是會議，盼能改善國內醫療問題。

醫師分布不均 城鄉差距大 製表／元氣中心
醫師分布不均 城鄉差距大 製表／元氣中心

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