年年創紀錄！白沙屯媽進香人數今年將突破16萬

白沙屯媽祖將於3月18日登轎出發往北港進香，苗栗縣通霄鎮拱天宮2月16日起至3月14日受理隨香信徒報名，結果短短9天就突破13萬人，報名人數目前仍持續增加，今天下午已達15萬8000人，加上報名搭遊覽車的香客人數，總數可望突破16萬人，持續創歷史新高。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今天午後報名人數已達15萬8000多人，另外廟方安排近百輛遊覽車提供進香客搭乘，總人數今年已逼近16萬人，目前距報名截止還有12天，估計今年香客報名人數將超過16萬人。