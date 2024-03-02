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年年創紀錄！白沙屯媽進香人數今年將突破16萬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽往北港進香報名人數年年創紀錄，今年可望突破16萬人。聯合報資料照片
白沙屯媽往北港進香報名人數年年創紀錄，今年可望突破16萬人。聯合報資料照片

白沙屯媽祖將於3月18日登轎出發往北港進香，苗栗縣通霄鎮拱天宮2月16日起至3月14日受理隨香信徒報名，結果短短9天就突破13萬人，報名人數目前仍持續增加，今天下午已達15萬8000人，加上報名搭遊覽車的香客人數，總數可望突破16萬人，持續創歷史新高。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今天午後報名人數已達15萬8000多人，另外廟方安排近百輛遊覽車提供進香客搭乘，總人數今年已逼近16萬人，目前距報名截止還有12天，估計今年香客報名人數將超過16萬人。

依拱天宮統計歷年報名隨香人數，2014年首度突破萬人，達到1萬1398人，此後逐年不斷攀升，去年9天8夜行程更爆量突破10萬人，達到11萬3621人報名隨香，今年報名更踴躍，廟方預估將突破16萬人，與2014年相較，10年內香客成長十餘倍，許多信眾參加一次就年年報名隨香，深深感受白沙屯媽進香活動的魅力，也凸顯信眾對白沙屯媽信仰的熱情和虔誠。

白沙屯媽往北港進香報名人數年年創紀錄，今年可望突破16萬人。聯合報資料照片
白沙屯媽往北港進香報名人數年年創紀錄，今年可望突破16萬人。聯合報資料照片

信仰 白沙屯媽祖 遊覽車

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