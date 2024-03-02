活動時悶喘症狀加劇 醫提醒：可能是心臟問題

天冷是心血管疾病好發時機，醫師提醒，40歲以上就應注意，若最近1週內，活動時感到悶、喘或心跳不規則的情況加劇，就可能是心臟問題，且不見得會胸痛，身體前後範圍都有可能。

藝人小S徐熙娣的公公許慶祥，近日疑因心肌梗塞猝逝。心臟病突發其實有跡可循，台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道告訴中央社記者，若最近一個星期內，活動時會覺得比較容易悶、喘，有心跳不規則也就是心悸、心慌現象，甚至連洗澡都感到狀況變嚴重時，就要特別注意。

關鍵是「活動的時候更加難受」，只要「活動時更加」，就可能是心臟問題。王宗道指出，很多人誤解以為會胸痛，事實上往往只有悶、喘、頸部難受等症狀，有些長輩症狀不明顯，只覺得「整個人怪怪的」，卻說不上來到底怎麼了。

此外，發生範圍從臉的一半以下、到胃部以上，身體前後都有可能，例如下巴、手臂內側、後背等，又以中間偏左居多。

他提醒，40歲以上就應多注意，除規律量測血壓、運動時若症狀加劇要立刻休息，近期天氣寒冷，做好保暖工作很重要，尤其半夜起來上廁所很容易忽略要多穿一件，建議把保暖衣物放在床邊

心肌梗塞大致可分成突發及胸悶2種。王宗道表示，前者是突然間心率不整，一下子沒有心跳就猝死了，這種狀況相當緊急，10分鐘內未能有效急救，救回來的機率就很低，趕緊呼叫119外，在公共場合可使用AED，家中則施行心肺復甦術（CPR）。

至於胸悶的情況，在119救護人員到達前，可先使用醫師開立的舌下含片，俗稱「救心」，能有效爭取黃金搶救期。他強調，部分患者服用後會因血壓過低暈倒，食用時務必採坐姿或平躺，避免昏倒碰撞。