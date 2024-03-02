聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大陸冷氣團發威！玉山三月雪 凍成冰天雪地
強烈大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，全台今天急凍。玉山北峰今天上午8點多降下冰珠。上午10時主峰短暫降雪，積雪達0.5公分。玉山氣溫零下1度，下午氣溫回升，下雪機率降低，但高山風勢強勁、地面結冰濕滑，提醒山友登山注意保暖和安全。
玉山測站早上8點15至35分降下冰珠，氣溫零下1度，中央氣象署表示，因這波冷氣團強勁，今天到周日清晨中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰。
到了10時，玉山主峰也短暫下雪，積雪0.5公分，峰頂主碑可見冰雪覆蓋，往下碎石坡、鐵棚區也有積雪和結冰，鐵鍊和指示牌和玉山箭竹等高山植物也出現霧淞、冰柱，如同覆上白色糖霜晶瑩剔透，雪地美景讓山友直呼「太美了」。
玉管處表示，玉山氣溫處於零下低溫，預計下午氣溫回升，下雪機率降低，但3000公尺以上高山可能結冰，主峰碎石坡路段為冰岩複合地形，攀登主峰需穿冰爪。
合歡山今天上午降雨夾冰霰、冰珠，風大且起霧，晚間轉乾冷，降雪機率變小。公路局表示，合歡山公路和中橫公路高海拔路段，受強烈大陸冷氣響影響，路面可能結冰，提醒駕駛人山區路況變化大，應隨時注意路況資訊，小心行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言