影／大陸冷氣團發威！玉山三月雪 凍成冰天雪地

強烈大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，全台今天急凍。玉山北峰今天上午8點多降下冰珠。上午10時主峰短暫降雪，積雪達0.5公分。玉山氣溫零下1度，下午氣溫回升，下雪機率降低，但高山風勢強勁、地面結冰濕滑，提醒山友登山注意保暖和安全。

玉山測站早上8點15至35分降下冰珠，氣溫零下1度，中央氣象署表示，因這波冷氣團強勁，今天到周日清晨中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰。

到了10時，玉山主峰也短暫下雪，積雪0.5公分，峰頂主碑可見冰雪覆蓋，往下碎石坡、鐵棚區也有積雪和結冰，鐵鍊和指示牌和玉山箭竹等高山植物也出現霧淞、冰柱，如同覆上白色糖霜晶瑩剔透，雪地美景讓山友直呼「太美了」。

玉管處表示，玉山氣溫處於零下低溫，預計下午氣溫回升，下雪機率降低，但3000公尺以上高山可能結冰，主峰碎石坡路段為冰岩複合地形，攀登主峰需穿冰爪。

合歡山今天上午降雨夾冰霰、冰珠，風大且起霧，晚間轉乾冷，降雪機率變小。公路局表示，合歡山公路和中橫公路高海拔路段，受強烈大陸冷氣響影響，路面可能結冰，提醒駕駛人山區路況變化大，應隨時注意路況資訊，小心行駛。