春季天象精彩登場 3月「這幾天」有望一次看黃道光、水星東大距

揮別寒冬、春天到來，台北市立天文館今天分享，3月是夜觀黃道光、金星合土星、今年首次的水星東大距等精彩天象的好時機，其中約20日至25日太陽下山後，可同時欣賞到黃道光與水星東大距；初露臉的春季星空也非常值得觀賞，包含獅子座、室女座、大熊、小熊座和牧夫座等耳熟能詳的星座。

天文館表示，今年春分為3月20日，太陽這天會直射赤道，是一年中晝夜等長的日子。春分前後一、兩個星期間也是欣賞黃道光的最佳時機，可於日落後2小時內，在西方天空看見從地平線往上延伸、呈淡白色錐狀的黃道光。

天文館說，這道春天限定的奇特黃道光來自太陽系內微塵粒子所散射的陽光，塵埃呈透鏡狀分布在以太陽為中心的黃道面上，因此從地球上看起來呈三角錐狀，底部最寬可達約40度、高度更可近70度，天氣晴朗、無月光且空氣乾淨的地方觀賞非常顯目。

3月22日則是「金星合土星」，天文館指出，兩行星於上午10點運行至合的位置，兩者僅相距0.35度，不到一個滿月的距離，但最適合觀賞時間會是當日拂曉5點30分至天亮前的短暫時刻。雖然1等的土星在曙光中不太明顯，但近旁有-3.9等、50倍亮的金星引導，因此不難觀察。

天文館提及，今年第一次「水星東大距」就在3月25日傍晚，亮度約為-0.2等，民眾可把握前後數日在西方無遮蔽處，日落後至晚間7點30分水星西沉前，以肉眼即可在西方低空看見它。

天文館也說，特別製作YouTube星象解說節目「認識星空」，專業解說員配合架設在陽明山、福壽山農場、鳶峰、金門等地的星空攝影機與星象程式等，介紹即時星象，讓深山中才能見到璀璨星河與天象館的星空導覽，傳送至每個人的電腦、手機等行動裝置上，輕鬆認識星座、觀賞並了解各類天象。

詳情可上天文館官網「天氣預報」頁面查詢（https://tam.gov.taipei/News_Link_pic.aspx?n=B64052C7930D4913&sms=2CF1F5E2E0B96411）。