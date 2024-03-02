強烈冷氣團發威！13縣市低溫特報 高山不排除降雪

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；中央氣象署發布低溫特報，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣有局部持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。

黃色燈號：台中市、彰化縣、南投縣。

氣象署說，強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今天天氣仍濕冷，北部、東北部及中部山區容易有降雨，其中基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，預估今晚起降雨較為緩和。

另外，今天中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率，前往山區注意路況。

溫度方面，今天北台灣低溫僅10至12度，中部約12、13度，南部及花東約14至16度，其中台中以北、宜蘭、金門及馬祖有局部10度以下低溫；白天北台灣高溫僅12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約16至18度，南部及台東約20至22度，注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

東北風明顯增強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸及花蓮沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高可達2到4米，從事海邊及海上活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，低溫約12至15度，白天起氣溫回升，北部及宜花高溫約20、21度，其他地區約23至26度；降雨趨緩，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一環境轉南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。

下周二環境轉西南風，各地為多雲到晴，僅南部地區有零星短暫陣雨，高溫普遍可達30度以上，特別在局部近山區或河谷氣溫可能更高一些。

下周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，下周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區亦轉冷；華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣仍偏冷，其他地區早晚亦冷；降雨範圍略縮減，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，明晚至下周一清晨中部以北地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返注意路況及航班資訊。

9日起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升，各地感受仍有涼意；9日至11日華南雲系東移，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有降雨的機率，中南部平地雲量也會較多。