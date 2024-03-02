強烈冷氣團發威！濕冷到明晨 下周一二飆35度高溫像夏天

華南雲雨區影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北及東半部有局部雨，南部山區零星飄雨。

吳德榮表示，今天至明晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部有局部雨，南部山區有零星飄雨的機率。中部以北偏冷，南部略轉冷；春寒料峭，應注意保暖。今天北部9至14度，中部10至19度，南部12至24度，東部11至21度。

明天白天起冷空氣減弱，吳德榮表示，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下周一、周二轉高壓迴流型態，各地區高溫逐日升至30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天晴暖如夏、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有局部濃霧、影響能見度，應注意氣象署的即時訊息。