焦慮世代-戶外療癒篇／路跑抗焦慮 交友找到歸屬感
所有人無論社經地位高低、資源多寡，都平等地擁有森林海洋、微風藍天、繁花綠草，這些大自然的元素，是焦慮世代對抗憂慮與壓力的資源。近年來，無論是走進森林、園藝療癒或是路跑，都被實證能夠解憂紓壓，也都衍生出新的角色與商業模式。
在台灣，跑馬拉松是不分年齡的全民運動，近年台灣每年都有超過五百場路跑賽事，場次多、報名踴躍。根據跑者廣場資料，臺北馬拉松中籤率僅一半、長榮航空觀光馬拉松開放報名後一周額滿，一○一垂直馬拉松個人組開放廿分鐘就額滿。
路跑成為許多人改善情緒、對抗焦慮的方式。
七十一歲的愛咪去年加入跑團，全團年紀最大。愛咪本是學校出納，退休後到民間組織兼任財務，一周工作四天，去年雙胞胎孫子出生，她下班後還要幫忙帶孫子，緊湊的生活讓身體出現許多不適：咳不停、胃痛，她擠出時間來跑步紓壓。跑了幾個月，那些檢查不出原因的毛病統統舒緩了。
愛咪所屬的跑團七年前成立，每周一是超級馬拉松協會的理事長郭豐州來上課、每周四團員自主團練，成員都是熟齡者。
郭豐州說，跑步除了健身，也是解憂好工具，許多人在跑步之後，改善了焦慮與壓力，如果加入跑團，還可以交新朋友、找到歸屬感，創造新的人際連結。
過去的觀念認為跑步傷膝蓋，郭豐州指出近年最新研究證明，跑步是鍛鍊膝蓋、預防膝蓋退化最好的運動。
慢跑好處在於任何年齡都適合，熟齡也能很快開始。郭豐州指出，除非是競速型選手，很少業餘慢跑者會因跑步姿勢不良而受傷，多數的受傷原因都是體力和肌力不足。他帶前述跑團七年來，都著重提升體力和肌力，這是能夠享受慢跑的基礎。但他也強調，不用等練好肌力再開始，可以一起開始，慢慢跑，同時做肌力訓練。
他建議從未跑過但想要開始的熟齡讀者做兩件事，先加入一個跑團，可以互相督促、交朋友；再來去報名一場距離短但關門時間長的路跑，完賽之後就會有信心一直跑下去。
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「不典型」教授瘋森林
催生台灣第一批森林療癒師的余家斌是個「不典型」的大學老師，他重視山水安全教育、帶學生爬玉山，他用科學實證的方式推廣森林療癒，他時時想著森林療癒如何發展成一個產業，讓國家更多資源放在保健遊憩而非醫療治病。他的故事要從那通帶來母親噩耗的電話說起。
熟齡焦慮／爬玉山、玩立槳緩解焦慮 台大教授：走入森林能降低血壓
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