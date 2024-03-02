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性平三法8日上路 婦團籲訂指引

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
婦女節前夕，現代婦女基金會召開記者會指出，性平三法新法將在8日全面上路，但仍有疑點未釐清，呼籲政府訂立指引。記者葉冠妤／攝影
婦女節前夕，現代婦女基金會召開記者會指出，性平三法新法將在8日全面上路，但仍有疑點未釐清，呼籲政府訂立指引。記者葉冠妤／攝影

修正後的性平三法，將於八日全面施行。現代婦女基金會表示，去年五月爆發#MeToo浪潮後，各行業防治意識提升，但也引發不少雇主焦慮，光是去年六月至年底的性騷擾防治講座邀約量，就較一至五月增加近三倍。

現代婦女基金會董事王如玄呼籲，大幅修正的「性別平等工作法」，仍有部分疑義未釐清，呼籲政府訂定指引。

王如玄指出，在企業與民眾，對執行職務定義、雇主責任與義務、加害人究責、被害人服務協助等相關子法、配套措施及資源建置，與性騷擾防治法間的適用競合等議題，還有疑點尚未釐清。

她舉例，例如醫療院所護理人員、大眾交通運輸站務人員執行職務時，遭到病患、乘客性騷擾，該適用性騷擾防治法，還是性工法處理？目前為止衛福部、勞動部看法仍不一致，恐造成第一線人員執法困難，政府應跨部會協商訂出清楚指標。

對此，勞動部條平司長黃維琛說，執行職務時被騷擾，是性工法範疇，但若是公共場所不特定人是行為人，雇主就使不上力，當初跨部會已針對此情況討論，最後還是回歸性騷擾防治法，由警察調查，若屬實還能直接開罰。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，去年六至十二月性騷擾防治講座邀約量，較一至五月增加二點九二倍，多家企業表達不清楚該如何因應性騷擾事件，基金會為此推出「性別友善職場計畫」，提供顧問服務、教育訓練及調查協助。

勞動部 性騷擾 現代婦女基金會

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