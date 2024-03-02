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美長者打2劑XBB 疾管署擬跟進

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影

農曆年後人潮往來頻繁加上冷氣團來襲，現正值新冠疫情的高峰期，疾管署預估三月中旬後疫情才會趨緩，美國疾病管制局（ＣＤＣ）建議六十五歲以上長者應間隔四個月施打第二劑ＸＢＢ新冠疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，丹麥最新研究證實長者接種ＸＢＢ新冠疫苗安全性高，台灣最快三月中前，召開會議討論是否跟進美國建議。

新冠疫苗於長者體內消退速度比年輕人更快，美國ＣＤＣ建議，六十五歲以上長者，接種第一劑ＸＢＢ疫苗後四個月，應再接種一劑追加劑，以完整疫苗保護力。

目前國內的建議為，ＸＢＢ疫苗一年僅需接種一劑，曾淑慧表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）委員會，將在三月中召開會議，討論是否跟進美國，並討論是否開放不同品牌混打。

曾淑慧表示，丹麥發表最新研究顯示，六十五歲以上民眾施打ＸＢＢ疫苗作為追加劑接種，四周內未觀察到缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等廿八種疾病發生率增加，該研究證實ＸＢＢ疫苗對長者的風險低、安全性高。

新冠疫情仍在升溫中，根據疾管署統計，通報本土新冠確診併發症及死亡病例中，未接種ＸＢＢ疫苗比率高達百分之九十七，呼籲六十五歲以上長者盡速接種疫苗，以降低染疫後的重症死亡風險。

新冠疫苗 疫情 美國

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