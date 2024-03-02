聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／戴口罩 多爬山 空汙遠離我

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
口罩不離身，親近山林，是避空汙、防過敏措施。圖／王錫璋提供
口罩不離身，親近山林，是避空汙、防過敏措施。圖／王錫璋提供

2月21日新北市深坑鋰電池工廠發生大火，那晚約九點聞到一股類似電器燒焦的味道，老妻則喊著喉嚨不舒服，我檢查家裡電器，又跑到巷口看看鄰居有無火災，結果無異狀。十點多從臉書知道深坑有工廠大火，次日從媒體知道這場火警造成雙北地區嚴重空汙，散發的臭味影響上萬民眾，許多人出現異位性皮膚炎、喉嚨發炎等不適症狀。

深坑一場火警，連住在台北市中正區的我們都聞得到臭味，可見空汙影響力之大。怪不得家鄉台中火力發電廠，讓台中民眾抱怨連年；台北汽、機車很多，又是盆地，空汙自然也難免。

拜防疫之賜，近年我已養成戴口罩習慣，即使疫情已解除了，我還是盡量口罩不離身，口罩也是防空汙、抗過敏的第一道防線。深坑大火那晚，我不知道有空汙，否則我一定會緊閉門窗，開空氣清淨機，以避免空汙侵入。

若是白天有空汙，當然盡量不外出，若一定要出門活動筋骨的話，我就選擇到植物園或到郊區的山林走路，山林裡的植物，有釋放芬多精的作用，可減輕空汙的影響。

避空汙、防過敏，口罩不離身，親近山林，是我的基本防衛措施。

口罩 深坑

延伸閱讀

深坑大火若再有 只能繼續無奈？專家指「環境責任險」不能再拖

補充空汙物抵換措施 永安LNG廠增設緊急燃燒塔環差過關

深坑大火惡臭惹民怨 傳吳盛忠自請處分請辭？蔣萬安回應了

深坑大火惡臭民怨…北市環保局長吳盛忠自行請辭：懲處同仁做不下去

相關新聞

組團遊陸首日 旅客盼早日鬆綁

交通部日前宣布，今年三月一日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放三月至五月已報名者出團。昨天為開放組團赴陸觀光首日...

性平三法8日上路 婦團籲訂指引

修正後的性平三法，將於八日全面施行。現代婦女基金會表示，去年五月爆發#MeToo浪潮後，各行業防治意識提升，但也引發不少...

美長者打2劑XBB 疾管署擬跟進

農曆年後人潮往來頻繁加上冷氣團來襲，現正值新冠疫情的高峰期，疾管署預估三月中旬後疫情才會趨緩，美國疾病管制局（ＣＤＣ）建...

非聽不可／【線上直播】聰明存肌力

院長講堂／旗山醫院院長李永恒 招兵買馬護偏鄉

骨科權威李永恒，2019年底接任高雄衛福部旗山醫院院長，由於旗山位處偏遠山區，是旗美地區唯一公立醫院，因此以「病患為先」...

愛肝達人站／進醫院某房 「歡迎新同學！」之聲不絕於耳，為何？

張兄得了糖尿病二、三十年，每次血糖愈來愈高，醫師總是用愛的教育，鼓勵他少吃甜食，按時服藥，但他也不以為意，飲食不節制，藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。