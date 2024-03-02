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健康你我他／戴口罩 多爬山 空汙遠離我
2月21日新北市深坑鋰電池工廠發生大火，那晚約九點聞到一股類似電器燒焦的味道，老妻則喊著喉嚨不舒服，我檢查家裡電器，又跑到巷口看看鄰居有無火災，結果無異狀。十點多從臉書知道深坑有工廠大火，次日從媒體知道這場火警造成雙北地區嚴重空汙，散發的臭味影響上萬民眾，許多人出現異位性皮膚炎、喉嚨發炎等不適症狀。
深坑一場火警，連住在台北市中正區的我們都聞得到臭味，可見空汙影響力之大。怪不得家鄉台中火力發電廠，讓台中民眾抱怨連年；台北汽、機車很多，又是盆地，空汙自然也難免。
拜防疫之賜，近年我已養成戴口罩習慣，即使疫情已解除了，我還是盡量口罩不離身，口罩也是防空汙、抗過敏的第一道防線。深坑大火那晚，我不知道有空汙，否則我一定會緊閉門窗，開空氣清淨機，以避免空汙侵入。
若是白天有空汙，當然盡量不外出，若一定要出門活動筋骨的話，我就選擇到植物園或到郊區的山林走路，山林裡的植物，有釋放芬多精的作用，可減輕空汙的影響。
避空汙、防過敏，口罩不離身，親近山林，是我的基本防衛措施。
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