愛肝達人站／進醫院某房 「歡迎新同學！」之聲不絕於耳，為何？

張兄得了糖尿病二、三十年，每次血糖愈來愈高，醫師總是用愛的教育，鼓勵他少吃甜食，按時服藥，但他也不以為意，飲食不節制，藥也不規則吃，終於三年前開始尿素值及肌酸酐（creatinine）愈來愈高，人愈來愈衰弱，臉色蒼白，皮膚起癢，不到一年，醫師告訴他得了尿毒症，要開始洗腎或準備換腎了。

這時張兄才知事情大條了，怎麼之前的糖尿病醫師都沒好好警告他。

有一天張兄被安排帶去洗腎房間裡，躺的都是洗腎患者，每人床邊都有一台洗腎機。一走入房間：「歡迎新同學！」之聲此起彼落，他大吃一驚：「怎麼會這樣，以前糖尿病控制也還好，一年之前體力也很好，怎麼一年之間變化那麼快，當起洗腎患者的同學了」。

台灣洗腎人口比率在全世界名列前茅，以前是吃黑藥丸或來路不明的藥物，或消炎止痛藥吃太多。近一、二十年，約一半患者是糖尿病未控制好引起的。

腎臟在發炎過程，腎細胞敗壞之際，都是靜悄悄的沒什麼症狀，等到有一天皮膚癢，臉色蒼白、身體無力去檢查，才發現腎臟壞掉了，已到了尿毒症之期，此時一般病人才會驚醒：「怎麼會是我！」才會想糖尿病的醫師怎麼沒告訴我血糖控制不好或止痛藥吃太多，會有這樣的不歸路。

腎臟與肝臟一樣，在疾病初期都沒有症狀，通常各種原因引起的腎臟壞死，人是沒有感覺的。

除了糖尿病會傷腎，高血壓沒控制好也會傷腎，或腎結石卡住輸尿管，小便下不去，腎功能也會慢慢敗壞。

元宵已過，新年後如何顧肝顧腎，是保有彩色人生重要之事。因此，中年以上養成每年一次的體檢習慣，抽血檢查肝腎功能、血糖及做腹部超音波檢查，如此才不會有一天到了某一房間，大家起立為您歡呼「歡迎新同學」時，哭笑不得！

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