行政院核定桃園捷運棕線綜合規劃 中央負擔逾半經費

桃園捷運棕線綜合規劃經交通部去年12月29日函報行政院，行政院於今天核定，計畫路線由桃園市區（桃園火車站）沿台1省道直接連結至台北捷運迴龍站，交通部表示，總經費456.49億元，中央負擔238.42億元，桃園市政府負擔218.07億元，請桃市府留意營造相關市場胃納量及年度預算分配。

交通部表示，桃園捷運棕線計畫總經費456.49億元，中央負擔238.42億元，桃園市政府負擔218.07億元，預估可紓解城際通勤交通擁擠狀況，未來與機場捷運、捷運三鶯線延伸八德及台鐵等軌道運輸，分別服務不同區域旅運需求。

交通部也說，行政院已核示經費分擔原則，計畫經費較可行性研究經費增加260.9億元，其中輕軌系統改為中運量系統增加81.21億元、部分高架路段改地下化增加111.78億元及物價調整增加67.91億元，原則同意納入中央與地方共同分攤。

交通部指出，此計畫後續辦理事項，包括路線地下化工程採潛盾工法興建，由於國內潛盾廠商量能，請桃園市政府應注意營造相關市場胃納量，避免類似工程案件同時提出導致招標案流標狀況。另桃園市境內進行或規劃中的軌道建設眾多，請市政府妥善規劃分配各年度所需經費。

另外，交通部也說，桃園市政府應積極培養此路線公共運輸運量，俾利捷運通車營運；至於2端點站分別將銜接桃園綠線捷運、台鐵桃園站及台北捷運迴龍站等處，其相關轉乘設施及導引標誌也應妥善規劃安排，確保轉乘明確性及便利性。