生育年齡愈來愈晚 平均31歲才生第1胎、3成已35歲
據統計，國內女性生育第1胎平均年齡為31.43歲，生育年齡35歲以上女性超過3成，國健署提醒把握生育黃金期，女性25至35歲、男性40歲前，降低媽媽寶寶孕程及生產風險。
隨著社會變遷及教育年數增加，台灣民眾婚育觀念改變，晚婚遲育現象日趨普遍，依內政部戶政司民國111年人口統計資料顯示，國內女性生育第1胎的平均年齡為31.43歲，較10年前延後1.32歲；生育年齡為35歲以上女性合計有4萬4583人，約占總體生育女性32.44%。
衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿表示，高齡孕婦除了發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，腹中胎兒出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也較高。
國健署補助34歲以上孕婦，及本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病的高危險群孕媽咪們產前遺傳診斷。
另外，國健署提供新台幣5000元產前遺傳診斷檢查、羊膜穿刺補助，羊膜腔穿刺檢查是透過超音波引導下細針抽取羊水，藉由羊水中胎兒細胞的培養，可檢查胎兒的染色體是否異常，建議在妊娠16週以後做檢查。
國健署表示，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另外減免採檢費用3500元。懷孕婦女除了於產檢時可詢問婦產科醫師相關遺傳生育問題，若有近一步遺傳生育疑問，可經由「遺傳諮詢中心」名單，洽詢產前遺傳診斷檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言