高山有機會「雨夾霰」 台14甲線部分路段封閉
受強烈大陸冷氣團及華南雲帶影響，3000公尺以上高山今夜至明晨，有機會降雨夾霰（雪）及路面結冰，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將從今下午5時預警性封閉，明視情況開放。
公路局中區養護工程分局今發新聞稿表示，依據最新氣象資訊研判，因強烈大陸冷氣團及華南雲帶影響，3000公尺以上高山入夜後環境溫度降至冰點以下，伴隨降雨水氣偏多，今天深夜至明晨有發生降雨夾霰（雪）及路面結冰機率。
為維護用路安全，台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段將從今天下午5時（只出不進）預警性封閉，明天上午7時視天候及道路情況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
中區養護工程分局表示，會依照實際天候狀況調整作法，不排除今天提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道，視天候狀況增加下午6時通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行德基往谷關方向。
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