組團赴陸首發團今出發 仍有旅客憂行程突變卦

交通部去年宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團。今天為開放出團首日，業者表示，近期仍有旅客不斷詢問、確認其行程能否如期出團；至於當地供應商都是先前配合過的業者，首發團大致沒有問題。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，這次出團的業者，過去都有做赴陸團的經驗，基本上出團沒什麼問題。

針對6月起的開放狀況，他也說，後續來會跟立法院的2個黨團拜會，拜託立院出面協商，至於先前提到的520遊行抗議則是下下策，因為有業者提出，所以不排除當選項之一，當前還是希望政府對於訴求有所回應。

雄獅旅遊指出，赴中國大陸旅行團開放首日，雄獅旅遊共計出發14團、310人，熱門旅遊目的地包含九寨溝、重慶、張家界、山東等。雄獅旅遊進一步指出，今日出發團體中，逾9成為8日以上的長天數行程，不少旅客希望可以趁此機會深度遊玩大陸。

可樂旅遊表示，首日就有近30團，約600人出團，熱門目的地包括桂林、雲南、黃山、九寨溝、江南、青島、梨山及重慶等，部分沒有直飛地點，就採取在澳門轉機的方式。

易飛網則說，不少旅客近期仍詢問、確認其行程能否如期出團，公司都有告知5月底前是合法正常出團。至於當地配合的供應商都是以前合作的夥伴，有一定默契，也會隨時保持聯繫，有任何問題第一時間協助處理。